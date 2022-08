Pietro Lombardi behandelt schwangere Freundin Laura wie Putzfrau: „Könntest bisschen sauber machen“

Von: Matthias Kernstock

Ist DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (30) ein frauenverachtender Macho? Nein. Dennoch sorgen manche seiner Sprüche für Unverständnis bei den Fans. Nun knallte er seiner schwangeren Freundin Laura Maria Rypa einen widerlichen Spruch vor den Kopf.

Köln - Pietro Lombardi und Freundin Laura Maria Rypa werden Eltern. Die 26-jährige Influencerin ist bereits im vierten Monat schwanger vom DSDS-Sieger. Zumindest sind sich die beiden da sicher.

Fans spekulieren: Ist Pietro Lombardi gar nicht der Vater? Plötzlich meldet sich Ex von Laura

Doch die Fans des „Señorita“-Sängers spekulieren: Ist Pietro Lombardi gar nicht der Vater? Grund: Plötzlich hat sich der Ex von Laura gemeldet und mit seiner Aussage für Gerüchte zur Vaterschaft gesorgt.

„Du könntest auch mal bisschen sauber machen hier“, wirft Pietro Lombardi seiner schwangeren Freundin Laura hin, die gerade in der Küche kocht. © Screenshot Pietro Lombardi Instagram

Ebenfalls unklar: Der Nachname des Nachwuchs. In einer Instagramstory stellt Laura Maria Rypa klar, dass das Baby ihren Nachnamen tragen wird, sollte Pietro ihr nicht noch rechtzeitig einen Heiratsantrag machen. Der gebürtige Kölner steht nun ganz schön unter Zugzwang.

Vielleicht auch deshalb ist dem DSDS-Jurymitglied, der nur halb so viel Kohle wie Shirin David von RTL als Gage bekommt, ein übler Spruch gegenüber seiner schwangeren Freundin rausgerutscht. Das Pärchen zeigte sich am Donnerstagabend beim Kochen in der Küche.

Dabei richtete der Ex von Sarah Engels ein paar Worte an seine Freundin, die gerade an der Spüle stand: „Könntest auch mal bisschen sauber machen hier“, platzt es aus dem 30-Jährigen heraus. Ein erzwungenes Lachen des 1.FC-Köln-Fans im Nachgang macht den frauenfeindlichen und diskriminierenden Satz nicht besser.

Beobachtung von Sexismus im eigenen Umfeld* • Mehrmals pro Woche beobachten 12 Prozent der Frauen (mehr als jede zehnte Frau) und nur 5 Prozent der Männer Sexismus; • wöchentlich beobachten ihn 18 Prozent der Frauen und 9 Prozent der Männer; • mehrmals im Monat beobachten ihn 28 Prozent der Frauen und nur 15 Prozent der Männer. *Pilotstudie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

„Holpriger Start“: Sarah Engels sendet doppeldeutige Glückwünsche an Pietro Lombardi und Laura

Wie Freundin Laura darauf reagiert hat, wird in dem kurzen Clip in seiner Instagramstory nicht mehr gezeigt. Es gibt sicherlich schönere Wege, seine schwangere Freundin zu unterstützen, als sie zum Putzen aufzufordern. Zuvor meldete sich endlich auch Ex-Frau Sarah Engels zu Wort, nachdem sie den werdenden Eltern öffentlich nicht zur Schwangerschaft gratulieren wollte. Allerdings sendete Sarah Engels doppeldeutige Glückwünsche an Pietro Lombardi und Laura. Verwendete Quellen: Instagram Pietro Lombardi, Pilotstudie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend