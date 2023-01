„Seht zu, dass mein Geld ankommt“: DSDS-Juror Pietro Lombardi um 100.000 Euro betrogen

Pietro Lombardi schwebt privat gerade auf Wolke 7 ­– doch nun überschattet ein übler Betrugsfall das Glück des Sängers und DSDS-Jurors. © IMAGO / STAR-MEDIA

Eigentlich läuft es gerade bestens für Pietro Lombardi (31), ist er doch nicht nur als Sänger erfolgreich, sondern ab 14. Januar auch in der finalen Staffel DSDS neben Ziehvater Dieter Bohlen (68) als Juror tätig. Und auch privat kann sich Pietro nicht beklagen: Mit Freundin Laura Maria Rypa (27) scheint der Sänger endlich wieder im Liebesglück zu schwelgen. Derzeit bereitet sich das Paar auf die bevorstehende Geburt des ersten gemeinsamen Kindes vor und teilt sein Glück offen mit der Welt – ob auf Instagram oder im wöchentlichen Podcast „Laura und Pietro – On/Off“.

In der aktuellen Folge des Podcast berichtet das Paar jedoch von einer bösen Überraschung, die das junge Glück zu überschatten droht: Pietro wurde um Geld betrogen, es soll um ganze 100.000 Euro gehen. Wer genau den Sänger so hinters Licht geführt hat ist bislang nicht bekannt – doch Pietro ist stinksauer. Im Gespräch mit Freundin Laura berichtet Pietro wie es überhaupt so weit kommen konnte und was für Konsequenzen er nun zieht.

Pietro Lombardi und seine Laura packen aus

Auf Instagram hat Pietro mit zwei Millionen Followern eine ordentliche Reichweite – und damit eine Menge Einfluss. Das bemerken auch immer wieder Firmen, die den 31-jährigen als Influencer für die Bewerbung diverser Produkte oder Services engagieren. Und so war es auch in besagtem Betrugsfall: Gegen eine Gage sollte Pietro für die Marke in mehreren Postings die Werbetrommel rühren. Ganze 100.000 Euro sollen dem Sänger versprochen worden sein. Seinen Teil des Deals erfüllte der Karlsruher – doch von einer Entlohnung sei auch nach einem Jahr warten noch keine Spur.

Nun reicht es Pietro anscheinend, denn er richtet ganz klare Worte an die Firma: „Seht zu, dass mein Geld ankommt, ich habe dafür gearbeitet.“ Ein Warnschuss, denn noch verzichtet der DSDS-Juror darauf, die betrügerische Marke namentlich zu nennen. Doch er macht klar: „Irgendwann, wenn das nicht geklärt wird, werde ich es öffentlich machen“. Ob die besagte Firma Pietros Drohung nun Taten folgen lassen wird bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass Pietro nun langsam der Geduldsfaden zu reißen scheint.