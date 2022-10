Pietro Lombardi verrät, was er monatlich verdient

Pietro Lombardi verdient monatlich bis zu einer Million Euro. Laura Maria im Vergleich nur einen Bruchteil. Beide sind inzwischen selbstständig.

Update vom 10.10.2022: Im gemeinsamen Podcast „On Off“ prahlt Pietro Lombardi (30): „Ich sage mal so, ich verdiene in einem Monat das, was Laura in einem Jahr verdient. Spaß.“ Laura Maria Rypa (26) arbeitet als Rechtsanwaltsfachangestellte und als Influencerin. Pietro Lombardi ist selbstständig, verdient sein Geld mit seiner Musik, mit TV-Auftritten, Investitionen und mit seinem eigenen Franchise-Supermarkt.

Laura Maria hat Job in Anwaltskanzlei inzwischen aufgegeben

Bild.de zufolge bekommt er etwa für die DSDS-Dreharbeiten eine Gage von 400.000 Euro. In einem früheren Interview mit Bodybuilder Kevin Wolter enthüllte Pietro: „In einem richtig guten Monat kann ich eine Million verdienen.“ Laut gehalt.de liegt das Durchschnittsgehalt einer Rechtsanwaltsfachangestellten brutto bei 2891 Euro monatlich - ein Jahresgehalt von knapp 35.000 Euro also.

Pietro hat fürs Leben wahrscheinlich schon ausgesorgt. © Imago

Doch auch als Influencerin kann man heutzutage einiges verdienen! Erst recht, wenn man so viele Follower hat, wie Laura Maria - 674.000 sind es mittlerweile. Laut Bild-Informationen soll die 26-Jährige ihren Job bei der Anwaltskanzlei mittlerweile gekündigt haben, um sich Vollzeit auf Instagram zu fokussieren. 50.000 Euro soll Pietros Freundin damit jährlich verdienen.

Pietro Lombardi fliegt im Privatjet nach Mallorca

Erstmeldung vom 09.10.2022: Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa erwarten bald ihr erstes gemeinsames Kind. Die Influencerin zeigte ihren inzwischen unübersehbaren Babybauch erst kürzlich wieder im Bikini auf Instagram. Bevor der Sohnemann da ist, genießen die beiden aber ihre Zweisamkeit und fliegen nach Mallorca.

Mit Laura Maria und Schwiegermama: Pietro Lombardi fliegt zum DSDS-Recall nach Mallorca

Das Reiseziel ist allerdings nicht zufällig gewählt: Auf der spanischen Insel geht es für Laura und Pietro nicht in den Urlaub, der Sänger ist dort in seiner Tätigkeit als DSDS-Juror für den Recall vor der Kamera. Die beiden machen es sich trotzdem schön, machen Sightseeing und lassen es sich mit eigenem kleinen Pool gutgehen.

Pietro Lombardi flog mit Laura Maria nach Mallorca im privaten Jet. © Screenshots Instagram/pietrolombardi

Lange Schlangen am Check-In-Schalter oder Sorge wegen eines Pilotenstreiks müssen sich Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa offenbar aber nicht machen. Der Musiker und DSDS-Juror reist lieber luxuriös und meldet sich auf Instagram daher aus dem Privatjet. Auch Lombardis Schwiegermama und Lauras Hund sind mit an Board.

Pietro Lombardi reist im Privatjet nach Mallorca

Lombardi filmte in das kleine Cockpit des gecharterten Fliegers und kommentierte: „Hier sind unsere Brüder, die uns hoffentlich heil nach Mallorca bringen.“

Die Lombardis und das private Flugzeug Nachdem Pietro 2011 DSDS gewann und gemeinsam mit seiner heutigen Exfrau Sarah Engels viele Termine wahrnehmen musste, wurde bekannt, dass sich die beiden Musiker einen Privatjet teilen. Damals berichtete die Zeitschrift Bravo, dass es sich um eine „Beech King Air C90“ handelte, die pro Tag 5.000 Euro Miete koste.

Vor Ort auf Mallorca lieh sich Pietro Lombardi glücklich ein Auto seines Vermieters aus, in dem eine dicke Schicht Dreck lag. Laura Maria Rypa ist eher Ordnungsfan: Sie ist schon jetzt genervt von Pietro Lombardis Kölner Messi-Haus und schimpft: „Überall Zeug von dir!“ Verwendete Quellen: tag24.de, instagram.com/pietrolombardi, Bravo, bild.de, audionow/On Off, gehalt.de, youtube.de