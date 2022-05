„Ja wir haben Kontakt und sprechen viel“ Pietro Lombardi äußert sich zu Ex-Freundin Laura

Von: Janine Napirca

Weil die Spekulationen um ein mögliches Liebescomeback von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, die den Sänger bei seiner neuen Show besucht hat, nicht abrissen, äußerte er sich gegenüber seinen Fans auf Instagram. © Instagram/pietrolombardi/Screenshots & Instagram/lauramaria.rpa/Screenshot

Nachdem bekannt wurde, dass die Ex-Freundin von Pietro Lombardi bei seiner neuen Gesangsshow „Lombardi Show“ dabei war, brodelte die Gerüchteküche: Sind Laura Maria und Pietro wieder ein Paar? Nun hat sich der Sänger auf Instagram zu einem möglichen Liebescomeback geäußert.

Köln - Es ist schon eine Weile her, dass Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sich getrennt haben. Aber immer wieder gibt es Spekulationen über ein Liebescomeback des Sängers und der Influencerin. Was ist dran an den Gerüchten? Gerade erst war Laura bei seiner Show dabei. Nun spricht der Ex von Sarah Engels Klartext.

Fan fragt Pietro Lombardi in einer Instagram-Fragerunde über das Verhältnis zu Exfreundin Laura Maria aus

Der Sänger Pietro Lombardi wollte sich mithilfe der Q&A-Funktion („Question and Answer“ – zu Deutsch: „Frage und Antwort“) mit seiner Community auf Instagram austauschen. Dabei stellte ein Fan eine pikante Frage, die wohl derzeit viele Followerinnen und Follower des DSDS-Siegers brennend interessiert: „Wieso so ein Geheimnis um Laura machen?“

Pietro Lombardi gibt gegenüber seinen Fans in einer Fragerunde auf Instagram zu: „Ja wir haben Kontakt und sprechen viel“ – wird es ein Liebescomeback mit Laura Maria geben? © Instagram/pietrolombardi/Screenshot

„Ich denke, es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass es zwischen uns ein langes Hin und Her gab“, antwortet Pietro auf die ihm gestellte Frage. Und es stimmt: immer wieder wurden Vermutungen laut, dass bei dem Ex-Paar auf jeden Fall keine Funkstille herrscht. So äußerte sich beispielsweise Laura Maria selbst, dass für sie ein Liebescomeback mit einem Exfreund „kein No-Go“ wäre.

Pietro bestätigt, dass zwischen den beiden auf jeden Fall noch etwas ist: „Ja wir haben Kontakt und sprechen viel miteinander. Wieso auch nicht? Wir wollen das Ganze einfach ruhiger angehen lassen.“ Das klingt auf jeden Fall nicht danach, als wäre das Kapitel Laura Maria für Pietro ad acta gelegt.

Drei Stunden nach Pietros Statement zeigte sich Laura Maria in ihrer Instagram-Story glücklich schaukelnd in der Sonne. © Instagram/lauramaria.rpa/Screenshot

Ganz im Gegenteil: der Sänger ergänzt, dass „wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, werde ich alles mit euch teilen.“ Es kann also durchaus sein, dass die beiden ihre Fans in der Zukunft über ihren Beziehungsstatus updaten werden. Ist Laura Maria mögilcherweise auch ein Grund, weshalb Pietro Lombardi abspecken möchte? Seine Mutti schimpfte jedenfalls über Pietros „Plauzenvideo“. Verwendete Quellen: instagram.com/pietrolombardi, instagram.com/lauramaria.rpa