„Darf mir keinen Punkt mehr erlauben“: Pietro Lombardi fährt nie selbst mit seinem Auto

Teilen

Pietro Lombardi hat eine Vorliebe für schnelle Autos. Weil er zu viele Punkte in Flensburg hat, setzt er sich jedoch nicht mehr selbst hinters Steuer.

Köln – Pietro Lombardi (30) ist einer der wenigen „DSDS“-Sieger mit einer nachhaltig erfolgreichen Musikkarriere. Mit dem Ruhm kommt selbstverständlich auch das Geld — und das scheint der „Phänomenal“-Interpret ziemlich gut anzulegen. Vor einer Weile investierte Pietro beispielsweise in eine üppige Kölner Villa und auch sein Fuhrpark kann sich selbstverständlich sehen lassen. Allerdings setzt sich der Kollege und beste Kumpel von Dieter Bohlen (68) sehr selten selbst hinters Steuer. Ist Pietro etwa so abgehoben, dass er sich nur noch von Chauffeuren herumkutschieren lässt?

Wie er jetzt in den sozialen Netzwerken verriet, liegt Pietros außergewöhnlicher Umgang mit seinem Luxuswagen keinesfalls an einem aufgeblasenen Ego. Stattdessen bangt Lombardi, der derzeit das erste gemeinsame Kind mit seiner Freundin Laura Maria Rypa (26) erwartet, schlicht und einfach um seinen Führerschein. Während einer Frage-Antwort-Session auf Instagram erklärte Pietro zuletzt, wieso er lieber anderen das Steuer überlässt.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Pietro Lombardi hat zu viele Punkte in Flensburg und fürchtet um seinen Lappen

So hakte ein Fan nach, weshalb zumeist Pietro Lombardis Freunde mit seinem Auto fahren, während er lieber auf dem Beifahrersitz Platz nimmt. Mit seiner für ihn typisch offenen Art scheute sich der baldige „DSDS“-Juror dabei nicht, die Wahrheit zu sagen. „Weil ich mir keinen Punkt mehr erlauben darf, sonst ist mein Führerschein weg“, schrieb er in seiner Story, „deshalb vermeide ich das Autofahren so gut es geht.“

Pietro Lombardis Punktekonto in Flensburg scheint schon gut gefüllt zu sein. © Screenshot Instagram/pietrolombardi

Diese Erklärung ist mehr als einleuchtend, immerhin hat der deutschlandweit bekannte Star wohl kaum Lust, zukünftig auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen zu sein. Schon bald wird in seinem Auto allerdings nicht mehr viel Raum für seine Kumpels sein. Denn wenn Pietro Lombardi seine gesamte Patchwork-Familie bestehend aus Sohnemann Alessio (7), Ex-Partnerin Sarah Engels (29) mit Ehemann Julian (29) und Baby Solea sowie seine Freundin Laura und das gemeinsame Baby in den Wagen lädt, wird der Platz knapp.