Pietro Lombardis Frau Laura stillt das Baby alle zwei Stunden

Teilen

Für junge Mütter ist an Schlaf häufig nicht zu denken. Auch Pietro Lombardis Verlobte Laura Maria Rypa macht mit dem gemeinsamen Sohn Leano derzeit diese Erfahrung.

Köln – Das Leben als frisch gebackene Eltern kann ganz schön anstrengend sein. Schlaflose Nächte und ein nie enden wollendes Chaos aus Fläschchen, Windeln und schmutzigen Babyklamotten — auch Pietro Lombardi (30) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) stecken derzeit im absoluten Babyfieber. Der „Deutschland sucht den Superstar“-Juror und die Influencerin wurden vor etwa zwei Monaten Eltern des kleinen Leano Romeo. Während Pietro mit seiner Ex-Partnerin Sarah Engels (30) bereits den siebenjährigen Alessio großzieht und damit einiges an Papa-Erfahrung mitbringt, ist es für Laura das erste Kind. Doch ihre neue Rolle als Mutter scheint die ehemalige Rechtsanwaltsgehilfin bereits nach wenigen Wochen ziemlich gut zu meistern.

Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa sind seit Januar Eltern. Den kleinen Leano stillt die Influencerin sehr häufig – nachts oft sogar alle zwei Stunden. © Screenshot/Instagram/lauramaria.rpa (Fotomontage)

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account hält Laura ihre Follower über den Alltag mit Leano Romeo auf dem Laufenden. Dass sie das Leben mit Kind trotz der großen Anstrengung in vollen Zügen genießt, betont die Neu-Mama dabei besonders. „Ich fühle mich sehr gut und als Mama fühle ich mich wie ein neuer Mensch, aber im positiven Sinne“, erzählte Laura zuletzt in einer Story. Zwar bekomme sie nicht immer eine volle Mütze Schlaf, doch für das Wohlergehen ihres Sohnes stehe die Mittzwanzigern gerne mehrfach mitten in der Nacht auf.

Laura Maria Rypa stillt den kleinen Leano Romeo immer dann, wenn er Hunger hat

Laura Maria Rypa spricht in ihren regelmäßigen Instagramstories über alle Themen, die einer jungen Mutter in den Sinn kommen, und macht dabei auch vor intimen Dingen wie dem Stillen nicht Halt. In einem aktuellen Beitrag erklärte die Bald-Ehefrau von Pietro Lombardi beispielsweise, dass sie den kleinen Leano Romeo immer dann füttere, wenn er Hunger habe — egal, wie häufig sie dafür nachts aufwachen muss. „Ich stille Leano alle zweieinhalb bis drei Stunden. Dann, wenn er halt Hunger hat. Heute Nacht habe ich ihn zum Beispiel nur ein Mal gestillt, weil er echt gut geschlafen hat“, berichtet Laura auf Social Media.

Kurz nach der Geburt sei das Stillen für sie — ebenso wie für viele andere Mütter — nicht ganz so einfach gewesen. „Ich konnte ihn nicht von Anfang an anlegen, da er noch zu schwach war. Erst nach einigen Tagen habe ich immer wieder versucht, ihn anzulegen, mit Stillhütchen et cetera“, gibt Laura Maria Rypa in einer Instagram-Story preis. In den letzten Wochen sei Leano jedoch zu einem entspannten Still-Baby geworden, das auch gerne mal eine ganze Stunde an der Brust seiner Mutter verbringt.