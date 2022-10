„Hatte das Gefühl, es sieht komisch aus“: Pietro Lombardi zeigt Frisur, die er unter der Kappe trägt

Von: Jonas Erbas

Eigentlich ist Pietro Lombardi bekennender Kappenträger. Bald könnte man den DSDS-Sieger von 2011 aber möglicherweise häufiger ohne seine Kopfbedeckung sehen. Nachdem der 30-Jährige seine Frisur zeigte, wurde er mit Komplimenten überhäuft.

Köln – Seit Jahren sind seine Kappen Pietro Lombardis (30) ständige Begleiter, mit denen er schon 2011 während der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ auffiel, die er schlussendlich auch gewann. Ohne Kopfbedeckung sieht man den 30-Jährigen dahingegen nur äußerst selten; egal, ob bei Florian Silbereisens (41) Samstagabendshow oder am Set von DSDS – die Cap ist immer dabei! Dabei macht der Popstar auch oben ohne eine gute Figur, wie seine Fans finden.

Pietro Lombardi zeigt sich ohne Kappe – DSDS-Star wurde mit Komplimenten für Frisur überhäuft

Eine neue Instagram-Funktion sorgt bei Pietro Lombardi derzeit für helle Freude: Aus dem Off kann er per Voice-over Szenen, die er zuvor mitgefilmt hat, im Nachhinein kommentieren. Auf diese Art ließ der aktuelle DSDS-Juror seine Fans am Samstag (22. Oktober) an seiner Morgenroutine teilhaben.

Dabei zeigte sich der 30-Jährige beim Zähneputzen – und zwar ganz ungewohnt ohne seine Kappe. Die könnte ausgedient haben, denn Pietro hat zuletzt einen regelrechten Selbstvertrauens-Boost erhalten: „Ich wollte mich bedanken: Ich habe so viele Komplimente für meine Frisur bekommen. Ich hatte immer das Gefühl, es sieht irgendwie komisch aus, aber danke“, freute sich der Ex von Sarah Engels (30) in seiner Instagram-Story.

Pietro Lombardi sprach in Podcast offen über seine Haarprobleme: In seinem „Pietro & Friends“-Podcast verriet Pietro Lombardi bereits, warum er so gut wie immer eine Kappe trägt. Der Grund dafür liegt in seiner Jugend: „Ich hatte damals lange Haare. Irgendwann war ich so verzweifelt, ich wollte nicht mehr in die Schule gehen, weil die Haare nicht so waren, wie ich sie wollte und dann habe ich deswegen die Schule geschwänzt.“ Schließlich begab sich der DSDS-Star in die Hände eines Friseurs: „Irgendwann kam der Tag beim Friseur, dass ich gesagt habe: Mach einfach eine Glatze!“ Doch der Friseurbesuch kam ihm teuer zu stehen: Seine Haare wuchsen danach nicht mehr richtig nach.

Pietro Lombardi postet witziges Voice-over-Video – DSDS-Ikone beweist Humor

Während seines Voice-over-Kommentars bewies Pietro Lombardi durchaus Humor: Der Popmusiker zog sich vor laufender Kamera um – knipste zuvor allerdings das Licht aus! „Muss nicht jeder sehen, auch wenn ich eine Maschine bin“, erklärte er dabei lachend.

Der DSDS-Star hat gut lachen: Finanziell läuft es für den 30-Jährigen aktuell offenbar bestens und das, obwohl er sein Geld einst sinnlos verprasste: So verriet Pietro Lombardi jüngst eine Million innerhalb von nur neun Monaten ausgegeben zu haben. Verwendete Quellen: instagram.com/pietrolombardi