„Noch nie in meinem Leben so dick gewesen“: Pietro Lombardi leidet unter seinen 106 Kilo

Pietro Lombardi gibt seinen Fans nach der Tour einen ehrlichen Einblick. Aktuell wiegt der Sänger 106 Kilo - So viel, wie noch nie zuvor. Das will Lombardi jetzt ändern.

Köln - Pietro Lombardi (hier alle News auf der Themenseite)ist gerade zurück von seiner Tour und traf sich direkt mit seinem Sohn Alessio. Der Sänger konnte nun auch wieder in sein Haus einziehen, dass er zeitweise Familie Pocher überlassen hatte. Eigentlich läuft also alles super - doch eine Sache stört den 29-Jährigen sehr, wie er auf Instagram jetzt mitteilte.

Name Pietro Lombardi Geburtstag 9. Juni 1992 Bekannt durch DSDS-Sieger 8. Staffel 2011 Kinder Alessio Lombardi-Engels

Pietro Lombardi wiegt aktuell 106 Kilo

Wie Pietro Lombardi in seiner Instagram-Story nun zugibt, hat er mit ein paar überschüssigen Kilos zu kämpfen. Der Single befürchtet offenbar sogar: „Glaube die Frauen würden weglaufen aktuell“.

Sein derzeitiges Gewicht beträgt 106 Kilo. Damit ist Pietro Lombardi scheinbar überhaupt nicht zufrieden und gibt deswegen einen ehrlichen Einblick.

Pietro Lombardi fühlt sich mit seinem aktuellen Gewicht nicht wohl. © Screenshot Instagram/Pietro Lombardi

Er erzählt: „Jetzt kommen wir zu nem Thema... Körperlich fühle ich mich ganz gut. Aber ich bin wirklich noch nie in meinem Leben so dick gewesen. Ich habe so krass zugenommen.“

Lombardi will das Thema jetzt aber angehen und gesünder leben: „Muss jetzt wieder Sport machen, muss Gas geben, mich gesund ernähren. Denn so ist es kein Zustand. Das ist wirklich sehr, sehr viel geworden“, gesteht er.

Pietro Lombardi teilt süße Einblicke in Vater-Sohn-Zeit

Der Musiker bleibt aber trotzdem positiv. Mit vielen roten Herzen fügt er an: „Dieses Jahr wird unser Jahr“.

Dass er seinen Sohn wieder hat, ist für Pietro Lombardi sowieso erst einmal das größte Geschenk und Grund genug, sich die Stimmung nicht vermiesen zu lassen. „Ich bin einfach nur happy und genieße jetzt den Tag mit dem Kleinen“, so Pietro Lombardi. Gemeinsam singen die beiden im Auto ein paar von Pietros Liedern, der Sänger strahlt über beide Ohren.

Während seiner Tour kam es bei Pietro Lombardi zu einem Zwischenfall. Weil ein Junge in der ersten Reihe in Ohnmacht fiel, unterbrach der Sänger sein Konzert für 20 Minuten. Gut, dass Kumpel Oliver Pocher als Unterstützung im Publikum war und für Pietro kurzerhand einsprang. Verwendete Quellen: instagram.com/pietrolombardi