„Jackie am Morgen“: Pietro Lombardi auf Jungsausflug beim Kanufahren

Pietro Lombardi lässt es bei einem Kanu-Ausflug mit seinen Jungs krachen © Instagram/Pietro Lombardi

Pietro Lombardi gönnt sich mit seinen Jungs eine Auszeit. Der Star trank einen Jack Daniels am Morgen.

Lippstadt – Auch ein Sänger wie Pietro Lombardi (29) braucht ab und an mal eine Pause vom hektischen Star-Alltag. Solche dringend benötigten Auszeiten handhabt der Musiker wie jeder andere auch: Er schnappt sich eine Gruppe Freunde und zieht los, um mal etwas Abwechslung zu erleben. Und dieses Vorhaben ist offenbar geglückt, denn mit seinen Jungs hat Pietro eindeutig eine Menge Spaß gehabt. Gemeinsam mit Stefano Zarrella (31), Sänger Cristóbal und einigen anderen Freunden veranstaltete der „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner von 2011 eine Kanutour über die Lippe, bei der es aufregend herging. Zunächst ging es dabei für die Truppe aber erst einmal in den Supermarkt.



In seiner Instagram Story ließ der Star seine Follower daran teilhaben, wie er bei seinem Ausflug mit seinen Kumpels am Morgen einen Supermarkt unsicher machte. Dabei postete der Prominente einen Videoclip, in dem er dabei zu sehen ist, wie er fröhlich nach einem alkoholischen Jack-Daniels-Drink ins Regal des Ladens greift. Zu dem Video verkündete der Sänger aufgeregt: „Jungsausflug.“ Und auch ein vor Lachen weinendes Emoji durfte dabei natürlich nicht fehlen. Zudem verlinkte der Sänger die Instagram-Accounts seiner Jungs, die sich genauso wie er in dem Geschäft ihre Drinks und Snacks für den besonderen Ausflug aussuchten.

Pietro Lombardi gönnt sich Jack Daniels auf Jungsausflug

Im Rahmen seiner Instagram-Stories verkündete Pietro bei dem gemeinsamen Einkauf mit seinen Jungs im Supermarkt, dass er sich am Morgen erst einmal ein Jack-Daniels-Getränk gönnen würde. Der Künstler verkündete dabei: „So, Jackie am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen.“ Gegenüber seinen Freunden scherzte er zudem mit einem Augenzwinkern, dass er so früh morgens kein alkoholisches Getränk trinken würde. „Ich trink‘ natürlich keinen Alkohol, Leute. Ich mach‘ einfach nur Spaß“, witzelte der Star. Scheint ganz so, als ob der Musiker seinen Jungsausflug in vollen Zügen genießen konnte!