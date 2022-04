Pietro Lombardi heimlich verlobt? DSDS-Star postet Ringfoto mit Rapperin Katja Krasavice

Von: Matthias Kernstock

Hat sich DSDS-Gewinner Pietro Lombardi ganz heimlich verlobt? Ein Foto mit Rapperin Katja Krasavice sorgt für Aufsehen. © Instagram

Hat sich DSDS-Gewinner Pietro Lombardi ganz heimlich verlobt? Am Mitttwoch postete der Ex von Sarah Engels ein Foto, auf dem er die Hand von Rapperin Katja Krasavice (25) hält: Beide tragen einen Ring um den Finger. Was steckt dahinter?

Köln - 2016 trennte sich das DSDS-Traumpaar Pietro und Sarah Lombardi (alle News zu DSDS). Während die Mutter vom gemeinsamen Sohn Alessio wieder geheiratet hat und wieder Sarah Engels heißt, suchte Rapper Pietro seitdem vergebens die große Liebe.

Pietro Lombardi heimlich verlobt? DSDS-Star postet Ringfoto mit unbekannter Schönheit

Doch nun könnte sich das Blatt gewendet haben: Am Mittwochnachmittag postete der Kölner ein Foto, auf dem er die Hand einer Frau hält. Die Szenerie erinnert an eine Hochzeit. Beide tragen einen goldenen Ring um den Finger. Der Mann auf dem Foto, bei dem völlig zunächst unklar war, ob es Pietro ist, trägt Sakko und weißes Hemd sowie eine goldene Uhr.

Die zarte Hand einer Frau liegt in der Hand des Mannes. Diese liebevolle Aufnahme ließ die DSDS-Fans wild spekulieren (hier alle Sendetermine der aktuellen DSDS-Staffel). Hat sich der Castingshowgewinner von 2011 heimlich, still und leise verlobt?

Filip Pavlovic und Stefano Zarrella zeigen sich überrascht vom Ringfoto von Pietro Lombardi

„Wenn die Leute wüssten“, kommentiert Dschungelcampgewinner Filip Pavlovic. Auch DSDS-Teilnehmer Momo Chahine macht große Augen. Und Bro Stefano Zarrella zeigt sich mit zwei überrascht schauenden Emojis ebenfalls planlos.

Unter dem Foto von Pietro Lombardi überschlagen sich die Reaktionen der Fans. © Instagram

Auflösung: Die Hand gehört Rapperin Katja Krasavice (25) - gemeinser Song steht an

Am späten Mittwochabend lüftete bild.de das Geheimnis: Pietro Lombardi und Rapperin Katja Krasavice bringen einen gemeinsamen Song heraus. Die Hand der Frau auf dem Foto gehört zur Influencerin, die mit ihren Reizen im Netz viel Geld verdient hat. Der Rapperin folgen bei Instagam stolze 3,1 Millionen Menschen.

Peitro Lombardi und Katja Krasavice machen Song: „Das ist eine lange Geschichte“

Die Leipzigerin ist Model, Rapperin und Autorin. 2018 war Katja Krasavice Kandidatin bei „Promi Big Brother“. Bei YouTube hat ihr Rapsong „Onlyfans“ über 4,4 Millionen Aufrufe.

Wie die musikalische Zusammenarbeit zwischen dem DSDS-Gewinner Lombardi und der knalligen Rapperin mit tschechischen Wurzeln klingen wird - die Fans dürfen sich auf die ungewöhnliche Kombo freuen.„Das ist eine lange eschichte. Am Freitag gibt es die Auflösung“, erklärte Pietro bei bild.de.

Gerade erst war Pietro wegen seines Auftritts im Gespräch. Giovanni Zarrella schien sich mit seiner Gästeliste am Samstagabend, dem 09. April, keine Freunde gemacht zu haben. Denn etliche Zuschauer erinnerte diese eher an ein DSDS-Treffen, als an eine Schlagershow. Auf Twitter machten sie ihrer Wut Luft. Verwendete Quellen: instagram.com/pietrolombardi, bild.de