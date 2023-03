Alessio geht es nicht gut: Pietro Lombardi in großer Sorge

Alessio geht es nicht gut: Pietro Lombardi in großer Sorge © Instagram: pietrolombardi

Pietro Lombardi befindet sich nach längerer Krankheit gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast. Jetzt ist allerdings Sohnemann Alessio dran.

Köln – Eltern kennen das: Wenn ein Familienmitglied krank wird, erwischt es meistens früher oder später alle Mitglieder des gemeinsamen Haushalts. So ergeht es derzeit auch der Patchwork-Family Lombardi. Erst vor kurzem hatte Pietro Lombardi (30) seinen Fans in den sozialen Netzwerken mitgeteilt, dass ihn ein fieser Virus erwischt habe. Durch die Erkrankung habe der „Phänomenal“-Interpret innerhalb weniger Tage sogar um die zehn Kilo Gewicht verloren. So langsam befindet sich Pie laut eigener Aussage allerdings glücklicherweise wieder auf dem aufsteigenden Ast.

Allem Anschein nach hat sich sein kleiner Sohn Alessio (7), den Pietro gemeinsam mit seiner Ex-Ehefrau Sarah Engels (30) großzieht, jedoch bei Papa angesteckt. Der ABC-Schütze musste zuletzt sogar mit Fieber aus der Schule abgeholt werden, wie der „Deutschland sucht den Superstar“-Juror in einer aktuellen Instagram-Story berichtete. Kein Wunder also, dass der „Bella Donna“-Sänger so langsam auf dem Zahnfleisch geht.

Pietro Lombardi bezeichnet die letzten Wochen als ziemliche „Katastrophe“

„Ich glaube, es ist immer schlimm als Papa, wenn es dem Kind nicht gut geht“, erzählt Pietro Lombardi seinen Instagram-Followern. Mit Fieberzäpfchen, Inhalationsgerät und ganz viel Zuneigung bewaffnet kümmert sich der einstige DSDS-Sieger jetzt aufopferungsvoll um seinen Nachwuchs. Hilfe bekommt er dabei von seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27), die sich währenddessen ebenfalls um den im Januar geborenen Sohn Leano Romeo kümmert. Pietro erzählt: „Laura unterstützt uns, wo sie kann. Wenn wir oben sind, kocht sie für uns, besorgt Sachen und sobald sie fertig ist, geht sie wieder hoch mit Leano.“

Trotzdem hoffen die Lombardis selbstverständlich darauf, dass das fiese Virus schon bald wieder verschwindet. Um Laura und Leano nicht auch noch anzustecken, greift Pietro deshalb zu drastischen Mitteln, wie er bereits vor einigen Tagen preisgab: „Zuhause laufe ich nur mit Maske rum, weil ich keinen anstecken möchte. [...] Man ist in einem Haus und hat keinen Kontakt. Das ist echt alles Katastrophe.“