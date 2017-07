Muskulös und braungebrannt: Pietro Lombardi ist ein gefragter Single

Bereits seit mehr als einem halben Jahr ist Pietro Lombardi von seiner großen Liebe Sarah getrennt. Doch das Single-Leben scheint ihm - zumindest äußerlich - ziemlich gut zu tun.

Zu Beginn litt er schmerzlich unter der Trennung von seiner großen Liebe Sarah - doch mittlerweile scheint Pietro Lombardi sein Single-Leben tatsächlich in vollen Zügen zu genießen.

Davon zeugt zumindest sein Facebook-Profil, das der Sänger aktuell sehr zuverlässig mit äußerst ansehnlichen Selbstporträts bestückt. „Liebe Grüße aus dem Gym. Ab morgen beginnt die Diätphase. Wird schwer, aber ist machbar“, schreibt er zu seinem aktuellen Facebook-Post.

Für seinen stolz präsentierten Sixpack sammelt er innerhalb kürzester Zeit fast 13.000 Likes und stößt damit auf die erhoffte, überschwängliche Begeisterung seiner weiblichen Fans. Mit diesem Körper dürfte der Sänger wohl schon bald reihenweise Frauenherzen brechen.

Pietro Lombardi bringt sich nicht ohne Grund in Form

Nur der angesprochene Aspekt mit der Diät ist noch nicht allen ganz geheuer. Zahlreiche Userinnen versichern ihm, dass er einen Verzicht auf ungesunde Lebensmittel doch gar nicht nötig hat. „Du bist so wie du bist genau richtig“, meint eine Userin und erinnert damit an die „Sarah & Pietro Dokusoap“ zu kitschigsten Höchstzeiten. Doch auch wenn dieser virtuelle Ansporn Pietro damit auch ein wenig wehmütig stimmen könnte, so stärkt er gleichzeitig hoffentlich auch sein offenbar noch immer leicht angeknackstes Selbstbewusstsein.

sl