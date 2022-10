Pietro Lombardis Eltern leben im Ghetto, während er Multimillionär ist

Teilen

Komischer Anblick: Superstar Pietro Lombardi besucht in seiner Doku „Pietro Lombardi: Familie – Glaube – Liebe“ (RTLplus) seine Eltern im Karslruher Ghetto. © IMAGO/Christoph Hardt

Komischer Anblick: Superstar Pietro Lombardi besucht in seiner Doku „Pietro Lombardi: Familie – Glaube – Liebe“ (RTLplus) seine Eltern im Karslruher Ghetto.

Köln – „Ich bin komplett im Ghetto aufgewachsen“, erklärt Pietro Lombardi (30) in der ersten Folge seiner neuen RTLplus-Doku „Pietro Lombardi: Familie – Glaube – Liebe“. Vor elf Jahren wurde der heute 30-Jährige nämlich vom einfachen Karlsruher Burschen zum Superstar, als der Hobby-Sänger die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) für sich entschied. Heute ist der Musiker, der sich damals mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielt, millionenschwer und sitzt neben Poptitan Dieter Bohlen (68) selbst in der Jury der Castingshow.

Um ein Leben im Ghetto muss sich der DSDS-Star heute nicht mehr sorgen. Anders sieht es bei seinen Eltern aus. Während Pietro Lombardi dekadent mit dem Privat-Jet nach Mallorca fliegt, um dort für den DSDS-Recall auf dem Jurystuhl Platz zu nehmen, leben seine Eltern nach wie vor im Karlsruher Ghetto. Das erfahren die Zuschauer bereits zu Beginn des neuen TV-Formats, denn der „Ciao Bella“-Interpret gewährt Einblicke in seine „alte Hood“ und zeigt sich so privat wie nie.

Pietro Lombardi: „Ich hatte immer das Gefühl, weniger geliebt zu werden“

Lombardi wohnte zusammen mit seiner Großmutter, seiner Tante, seinen Eltern und Geschwistern in einem Haus in der Karlsruher Südstadt: „Der Stadtteil, der für sehr viel Kriminalität steht“, erklärt Pietro dem RTL-Kamerateam. Der Ort, in dem der DSDS-Star aufwuchs und in dem seine Eltern Nicole und Giovanni Lombardi, trotz des Mega-Erfolges ihres Nachwuchses, noch immer leben. Ein seltsamer Anblick - während für Pietro Lombardi Ghetto und Geldnot so weit entfernt sind, scheint die Vergangenheit des Superstars noch die gleiche zu sein.

An seine Kindheit und das Elternhaus hat der Vater des siebenjährigen Alessios nicht nur gute Erinnerungen, offenbart der Sänger in einem emotionalen Interview. Der „Cinderella“-Interpret hat sich oft als mittleres Kind im Schatten seines älteren Bruders und seiner jüngeren Schwester gefühlt. „Ich hatte immer das Gefühl, dass ich weniger geliebt worden bin“, heißt es von dem erfolgreichen Sänger. Dennoch sei Pietro dankbar für seine Kindheit in „ganz normalen Verhältnissen“, denn das habe ihn immer zurück auf den Boden geholt.