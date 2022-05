Pietro Lombardi landet mit seinem neuen Kinderbuch bei Amazon direkt auf Platz 1

Pietro Lombardi ist schon lange nicht mehr nur Sänger. Jetzt hat sich der Unternehmer und Designer als Kinderbuchautor versucht. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Köln – Pietro Lombardi (29 ) ist nach offizieller Berufsbezeichnung eigentlich Sänger. Das heißt aber noch lange nicht, dass er nicht gern auch mal andere Dinge ausprobiert. Der Musiker, der 2012 „Deutschland sucht den Superstar“ gewann, kann nämlich noch viel mehr als singen. Jetzt hat er sich als Kinderbuchautor versucht und das Ergebnis schlug direkt ein wie eine Bombe.



Bereits im letzten Jahr hatte der Künstler seinen Fans auf Instagram verraten, dass er an seiner eigenen Zeichenfigur, dem Dino Tino, arbeite. Der kleine grüne Dino habe große Träume, genau wie Pietro selbst, als er zu DSDS ging. Aus dieser Figur hat Pietro nun eine ganze Geschichte gemacht. „Dino Tino und das geheime Musikcamp“ kommt am 3. Juni offiziell heraus, vorbestellen kann man es bereits jetzt. Diese Vorbestellungen sind es auch, die den 29-jährigen Vater des kleinen Alessio (6), den Pietro mit seiner Ex Sarah Engels (29) hat, schon jetzt auf Platz 1 der Bestseller-Liste auf Amazon katapultieren.

Auf Instagram teilte Pietro vorab einige Details über die Geschichte mit seinen Fans. Zu einem Clip, in dem er selbst magisch in das Kinderbuch hineingesaugt wird, schreibt er: „Team Lombardi, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe seit über zehn Jahren diesen Traum, mein eigenes Kinderbuch mit Euch zu teilen. Es hat lange gedauert, bis ich die richtigen Partner gefunden habe und die passende Geschichte. Hier ist er, DINO TINO. Dino Tino ist ein singbegeisteter Dino mit ganz vielen Träumen.

Er ist leidenschaftlich, manchmal schüchtern und mit seinen Freunden stellt sich der Dino-Junge allen Abenteuern, um seinem großen Traum näher zu kommen: Er möchte an einem Musikcamp seiner Lieblingsband teilnehmen.“ In einer Story zeigt Pietro außerdem schon eine Seite aus dem Buch und liest seinen Followern ein in Reimen verfasstes Stück vor. Darin heißt es: „Zig Millionen von Gefahren gibt’s auf Sauri gleich in Scharen. Deshalb Vorsicht, Achtung, Stop! Und mach niemals hopplahopp.“