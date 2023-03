Pietro Lombardi lässt sich Name von Sohn Leano tätowieren

Pietro Lombardi verewigt seine Liebe für Sohn Leano mit einem Tattoo. Aber Fans entdecken sofort noch einen anderen Liebesbeweis: Da ist noch ein Buchstabe.

Köln – Pietro Lombardi (30) schwebt mit seiner kleinen Familie im siebten Himmel. Der DSDS-Star hat in Laura Maria Rypa (27) seine große Liebe gefunden und hielt im vergangenen Jahr um die Hand der Influencerin an. Anfang diesen Jahres wurde das Liebesglück der zwei dann perfekt: Söhnchen Leano Romeo erblickte das Licht der Welt. Für den neuen Erdbewohner hat sich der frischgebackene Daddy nun einen ganz besonderen Liebesbeweis einfallen lassen.

Via Instagram teilt der Sänger einen kurzen Videoclip, der Pietro beim Tätowierer zeigt – denn zukünftig soll die ganze Welt den Namen und das Geburtsdatum seines Sprösslings kennen. So zieren nun „Leano“ und „08.01.2023“ den Unterarm des 30-jährigen Vollblut-Papas. Für das verlobte Paar ist es der erste gemeinsame Nachwuchs – für Pietro ist es aber schon der zweite Spross. Mit Ex-Frau Sarah Engels (30) hat der Sänger bereits seinen 7-jährigen Sohn Alessio. Auch sein Name und Geburtstag haben natürlich einen Platz auf Pietros Körper – den anderen Unterarm hat der DSDS-Juror nämlich seinem Erstgeborenen gewidmet.

Aufmerksame Fans entdecken über dem Namen seines Sohnes ein kleines „L“

„Liebe, die bis unter die Haut geht“, heißt es passenderweise in den Kommentaren unter dem Videoclip. Pietro selbst betitelt das Video mit dem Satz „Mein Leben, ich werde euch für immer lieben“ und einem roten Herz. Fans überschütten den Sänger in der Kommentarspalte mit liebevollen Nachrichten: „Was für eine Liebeserklärung“, schreibt eine Instagram-Nutzerin und eine weitere findet: „Er ist von Herzen Papa und ich bewundere ihn dafür so sehr“. Aber den aufmerksamen Followern entgeht natürlich nicht, dass Pietro sich noch etwas anderes hat stechen lassen.

Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura sind seit Januar stolze Eltern des kleinen Leano. Den Namen des jüngsten Familienmitglieds hat sich Pietro nun als Tattoo stechen lassen. © Screenshot/Instagram/pietrolombardi

„Und ein kleines L für Laura habe ich gesehen. Echt süß“, schreibt so eine Userin unter den Beitrag. Und tatsächlich: Über dem Namen seines zweiten Sohnes findet sich nun auch ein kleines „L“, das höchstwahrscheinlich für seine Verlobte Laura steht. Auch die Liebe soll eben für immer halten.