Pietro Lombardi und Freundin Laura haben sich für einen Babynamen entschieden

Pietro und Laura haben sich endlich auf einen Namen einigen können. © Instagram/Pietro Lombardi & Instagram/Laura Maria Rypa

Endlich ist die Entscheidung gefallen! Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa haben einen Namen für ihren ungeborenen Sohn gefunden.

Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) können es kaum erwarten, endlich ihr gemeinsames Kind auf der Welt zu begrüßen. Seit sie vor zwei Monaten die Baby-Bombe platzen ließen, halten die werdenden Eltern ihre Fans mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. So ist mittlerweile auch bekannt, welches Geschlecht ihr Baby hat: Das Paar erwartet einen Jungen. Damit darf sich Pietros Sohn Alessio (7) über einen kleinen Bruder freuen.

Bisher unklar ist, wie der Neuzugang heißen wird. Bei einer Instagram-Fragerunde hakte deshalb ein Follower nach und wollte von Pietro wissen: „Wie heißt euer Baby?“ Daraufhin erwiderte der Sänger, dass er und Laura sich tatsächlich bereits auf einen Namen festgelegt haben. „Wir haben uns gestern final für einen Namen entschieden, aber ich denke, wir behalten den Namen erstmal noch für uns.“ Die Fans müssen sich also vorerst noch ein wenig gedulden, bevor sie erfahren, wie der kleine Prinz heißt. Im Vorfeld verriet der DSDS-Juror allerdings, dass das Paar total happy mit der Wahl ist: „Wir lieben ihn!“ Und genau das ist schließlich das Wichtigste.

Pietro und Laura: Gemeinsamer Sohn wird Lombardi heißen

Im Rahmen des Q&A wurde auch die Frage laut, welchen Nachnamen der Sohn von Pietro und Laura annehmen wird. Der „Phänomenal“-Interpret gab eine unmissverständliche Antwort darauf: „Lombardi, ganz klare Sache.“ Damit wird Pietros zweiter Sohn also den gleichen Nachnamen wie Alessio haben.

Auch Laura bestätigte in ihrer Instagram-Story, dass der Name für ihr Baby mittlerweile steht. „Endlich“, freute sich die Influencerin. Darüber hinaus verriet die blonde Schönheit, dass sich ihre Schwangerschaftsübelkeit inzwischen gebessert hat. „Hin und wieder, besonders morgens, übergebe ich mich immer noch. Aber ansonsten ist es schon viel, viel besser geworden!“, berichtete sie.

Endlich kann die künftige Mama ihre Schwangerschaft also in vollen Zügen genießen. Mit der Übelkeit habe sie sich „tatsächlich schon ganz früh“ herumschlagen müssen. „Ich war in der dritten Woche und da hat es bei mir schon angefangen“, enthüllte Laura.