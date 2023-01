Pietro und Laura Maria sind Eltern: Das bedeutet der außergewöhnliche Name ihres Sohnes

Es ist so weit! Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind stolze Eltern des kleinen Leano. Jetzt erklären sie, woher der besondere Name stammt. (Fotomontage) © Instagram/Pietro Lombardi

Köln – Was für eine Aufregung! Laura Maria Rypa (27) ist erstmals Mutter geworden. Gemeinsam mit DSDS-Juror Pietro Lombardi (30) durfte die Influencerin ihr kleines Baby auf der Welt begrüßen. Dass es ein Sohn wird, verrieten die beiden Stars bereits eine Weile vor der Geburt. Doch jetzt ist auch der Name des Jungen bekannt geworden: Leano heißt Lombardis zweiter Sohn und der kleine Bruder des siebenjährigen Alessio, den der „Deutschland sucht den Superstar“-Juror mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (30) großzieht.

Auf Social Media teilte Pietro zuletzt ein süßes Video, das den ersten Besuch Alessios bei seinem kleinen Bruder zeigt. Der niedliche Clip brachte Fanherzen zum Schmelzen und auch der „Phänomenal“-Sänger schien ziemlich hingerissen von seinen zwei Jungs. Die Namen der zwei Kleinen passen auf jeden Fall sehr gut zusammen, immerhin haben beide den leicht mediterranen Touch, den auch Pietro für sich beansprucht. Doch woher stammt der Name Leano eigentlich und was bedeutet er?

Leano ist in den letzten Jahren immer mehr zu einem sehr beliebten Vornamen mutiert

Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt war der Name Leano noch äußerst selten in Deutschland anzutreffen. Doch nur wenige Jahre später avancierte er zu einem der beliebtesten Vornamen für Jungs in der Bundesrepublik. Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi liegen mit ihrer Wahl also voll im Trend. Ähnlich wie Alessio ist Leano ein italienischer Vorname und nimmt damit Bezug auf die italienischen Wurzeln seines Vaters.

Die Bedeutung und Herkunft des Namens sind nicht vollends geklärt. Leano könnte unter anderem eine Neuschöpfung des Namens Leander sein, wie beispielsweise „Beliebte-vornamen.de“ schreibt. In diesem Fall würde er so viel wie „Mann des Volkes“ bedeuten. Doch Leano könnte auch vom griechischen Wort „helianos“ abstammen, das so viel wie „Sonne“ oder „Licht“ bedeutet. In diesem Fall wäre der kleine Lombardi dann eine echte Lichtgestalt!