„On Off“: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa machen nun auch einen Podcast

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa starten jetzt einen Podcast. © Screenshots Instagram/pietrolombardi und /lauramaria.rpa

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa werden schon bald einen eigenen Podcast veröffentlichen. In „Laura und Pietro – ON OFF“ sprechen sie über ihre Beziehung.

Köln – Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) haben ein neues gemeinsames Projekt. Und nein, damit ist nicht ihr ungeborenes Kind gemeint, das in den nächsten Monaten das Licht der Welt erblicken wird. Wie unter anderem bil.de berichtet, hat das Traumpaar sich nämlich dazu entschlossen, einen eigenen Podcast zu veröffentlichen. Unter dem Titel „Laura und Pietro — ON OFF“, wollen die beiden Stars aus ihrem Leben zu zweit berichten. Und wie der Name des Podcasts bereits andeutet, geht es dabei vor allen Dingen um ihre turbulente Beziehung.

Nach der Trennung von Sarah Engels (29) war Pietro Lombardi erst einmal ziemlich lange Single. 2020 verkündete er seiner Fangemeinde dann, in Laura Maria Rypa endlich eine neue Partnerin gefunden zu haben. Doch nur wenige Wochen später gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Damals erklärte der DSDS-Juror noch, dass es keine zweite Chance für ihre Liebe geben werde: „Wir sind kein Paar mehr und werden auch kein Paar mehr. Es gibt kein Comeback!“ Doch es sollte anders kommen!

In ihrem Podcast sprechen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa über ihre On-Off-Beziehung

Trotz Trennung konnten Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa nicht voneinander lassen. Nachdem Fans schon länger darüber spekuliert hatten, machten der „Cinderella“-Interpret und die Influencerin ihr Liebes-Comeback dann im vergangenen Juni offiziell. Und nur kurze Zeit gingen sie mit weiteren überraschenden News an die Öffentlichkeit: Pietro und Laura erwarten ein Baby! Das ganze Auf und Ab ihrer Beziehung wollen die zwei jetzt in ihrem Podcast „Laura und Pietro – ON OFF“ genauer erklären.

Auf die intimen Details aus dem Privatleben des Promi-Paares müssen Fans übrigens nicht mehr lange warten. Die erste Folge des neuen Podcasts wird nämlich bereits am 1. September auf AUDIO NOW Premiere feiern. Darin erzählen die werdenden Eltern von ihrem Kennenlernen. Die nächsten Ausgaben von „Laura und Pietro – ON OFF“ werden danach wöchentlich jeweils am Donnerstag auf Sendung gehen.