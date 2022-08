Pietro Lombardis schwangere Freundin Laura Maria übergibt sich fünf Mal am Tag

Pietro Lombardi deckt die schlimmen Schwangerschaftsbeschwerden seiner Freundin Laura Maria Rypa auf © Instagram/pietrolombardi

Das klingt unangenehm! Ex-DSDS-Star Pietro Lombardi deckt die schlimmen Schwangerschaftsbeschwerden seiner Freundin Laura Maria Rypa auf.

Eigentlich ist alles gerade perfekt im Leben von Pietro Lombardi (30) und seiner Freundin Laura Maria Rypa (26). Vor wenigen Tagen gaben die Stars mit einem süßen Instagram-Post bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. „Wenn aus Liebe Leben wird“, betitelten sie ein Foto, auf dem sich das Paar innig umarmt und Lauras positiven Schwangerschaftstest feiert. Anschließend teilte der Ex-DSDS-Star ein Video, in dem er den Babybauch seiner Liebsten streichelt und einölt. All diese privaten Einblicke machen deutlich, wie sehr sich die Turteltauben auf die Geburt ihres kleinen Lieblings freuen.

Allerdings gibt es eine Sache, die Lauras Mamaglück trübt: Sie leidet an schlimmer Übelkeit. „Pietro und ich waren jetzt gerade beim Frauenarzt zur Untersuchung und das Erste, was ich machen konnte, ist in eine Rewe-Tüte zu kotzen“, gesteht die Influencerin ganz offen in ihrer Story. Wie schlecht es ihr wirklich geht, macht sie mit folgender Aussage deutlich: „Leute, ich habe echt mit Übelkeit zu kämpfen. Das ist richtig, richtig schlimm bei mir. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen.“

Pietro Lombardi verrät wichtiges Detail zu Lauras Schwangerschaft

Glücklicherweise kann sich Laura auf die Unterstützung ihres Partners verlassen, der ihr stets liebevoll zur Seite steht und sie zum Frauenarzttermin fuhr. Dem Sänger fällt es sichtlich schwer, seine Liebste dermaßen leiden zu sehen und er nennt konkrete Details, wie oft sich Laura übergeben muss: „Seit über drei Monaten, jeden Tag, fünfmal.“

Damit deckt Pietro ein bisher streng gehütetes Geheimnis auf: Laura hat bereits ihr erstes Schwangerschaftstrimester hinter sich und befindet sich mindestens in der zwölften Woche. Immerhin kann sie auf eine baldige Besserung ihrer Beschwerden hoffen, denn die Übelkeit legt sich in der Regel nach den ersten drei bis vier Monaten.

Hoffentlich geht es der blonden Schönheit bald besser, so dass sie ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießen kann. In der Zwischenzeit gehen die werdenden Eltern schon fleißig Babysachen shoppen. „Endlich müssen wir uns nicht mehr verstecken und können ohne Bedenken Sachen einkaufen gehen“, freut sich der Netz-Star.