„Egal was andere sagen“: Pietro Lombardi macht Freundin Laura süße Liebeserklärung

Pietro Lombardi macht seiner Laura eine süße Liebeserklärung © Instagram: pietrolombardi

Emotionale Worte an seine Liebste: Pietro Lombardi machte eine Liebeserklärung an Laura Maria Rypa. Der Sänger ist dankbar dafür, seine Partnerin an seiner Seite zu haben.

Köln – Er schwärmt von seiner Liebsten: Pietro Lombardi (30) und seine Freundin Laura Maria Rypa (26) verstecken ihr Liebesglück nicht länger und machten ihre Beziehung Mitte Juni offiziell. Der „Nur ein Tanz“-Hitmacher und die Influencerin feierten ihr Liebescomeback, nachdem sie nach ihrer Trennung wieder zusammengekommen waren. Der Musiker hatte bereits zuvor eine rührende Liebeserklärung an die neue Frau an seiner Seite veröffentlicht, indem er ein schönes Schwarz-Weiß-Pärchenfoto in seiner Instagram-Story mit seinen Followern teilte.



Mit einem romantischen Videoclip auf seiner Social-Media-Plattform verkündete der Ex-Partner von Sarah Engels (29) jetzt, dass ihm die Meinungen anderer Leute in Bezug auf seine neue Liebe ganz egal seien. In dem Clip ist der Papa von Sohn Alessio (7) mit seiner Freundin bei einem Winterspaziergang vor einer idyllischen Kulisse von schneebedeckten Bergen zu sehen. Das Paar wirkt verliebter denn je, hält sich in den Armen und küsst sich innig. Zu dem Posting schrieb der Familienvater glücklich: „Egal was andere sagen, egal wie kompliziert es manchmal sein kann.“

Pietro Lombardi macht Freundin Laura Maria Rypa süße Liebeserklärung

Der Künstler betonte zudem, dass er sehr dankbar dafür sei, dass die blonde Schönheit ein Teil seines Lebens ist. „Ich bin froh, dich an meiner Seite zu haben“, erklärte er voller Dankbarkeit. Der Musiker fügte seiner zuckersüßen Liebeserklärung ein rotes Herz-Emoji und eine Verlinkung zu dem offiziellen Instagram-Account seiner Liebsten hinzu. Und auch ein Fan kommentierte ganz begeistert: „Freue mich wahnsinnig für dich! Ich wünsche euch nur das Beste für die Zukunft.“