„Habe ich Dir erlaubt, sexy Fotos zu zeigen?“: Pietro Lombardi macht Laura knallharte Ansage

Teilen

Heftige Ansage von Pietro Lombardi, als seine Verlobte Laura Maria ein After-Baby-Body-Foto nur in Unterwäsche und Netzstrumpfhose via Instagram teilt.

Köln – Hängt im Hause Lombardi etwa der Haussegen schief? Eigentlich schweben Pietro Lombardi (30) und seine Laura Maria Rypa (27) auf Wolke sieben, doch eine schroffe Ansage von dem DSDS-Star malt ein anderes Bild. Die zwei haben sich im Oktober verlobt und im Januar ihr Liebesglück mit Söhnchen Leano Romeo perfekt gemacht. Nun leitet die Influencerin eine Fragerunde mit einem sexy After-Baby-Body-Schnappschuss in ihrer Instagram-Story ein – und das scheint Pietro so gar nicht in den Kram zu passen.

Nur in knapper Unterwäsche und Netzstrumpfhose bekleidet posiert Laura Maria für die Kamera und ruft zum Sonntags-Q&A auf. Ihr fitter After-Baby-Body kann sich natürlich sehen lassen – aber bitte nicht zu viel, wenn es nach ihrem Verlobten geht. Der Sänger meldet sich via Instagram zu Wort und schreibt: „Hab ich dir erlaubt, so sexy Fotos zu zeigen? Ich zeige ja auch nicht meinen Bauch, oder?“ Ganz schön hart – ist da etwa jemand eifersüchtig?

„Was meine Frau kann, kann ich auch“: Pietro Lombardi setzt zur Gegenoffensive an

Natürlich alles nur ein Spaß, den die frischgebackene Mama gerne mitmacht und die Nachricht von ihrem Liebsten mit ihren Followern teilt. Dazu kommentiert sie: „HAHAHAHA OK. Es tut mir leid, Pietro“ und versieht ihre Antwort mit einem Lachsmiley und einem Herz. Alles also halb so wild und auch Pietro nimmt es mit Humor, denn was Laura Maria kann, das kann der 30-Jährige schon lange und startet kurzerhand zur Gegenoffensive auf seinem Instagram-Account.

Von wegen romantische Idylle: Pietro Lombardi kritisiert seine Verlobte Laura Maria Rypa, weil sie sich im Netz zu freizügig gibt. © IMAGO/Panama Pictures; Screenshot/Instagram/lauramaria.rpa (Fotomontage)

„Ich habe meiner Frau heute verboten, eine Fragerunde zu machen, sie hat es trotzdem gemacht. Also, was sie kann, kann ich auch“, meldet sich der sympathische Sänger in seiner Instagram-Story zu Wort und leitet seine eigene Fragerunde ein. Und das oberkörperfrei, denn das Sexy-Barometer im Hause Lombardi/Rypa soll ja natürlich im Gleichgewicht gehalten werden.

Aber auch das nimmt der Zweifach-Papa mit Humor und gibt seinen Followern einen Tipp mit auf den Weg: „Sixpack allein reicht euch nicht aus. Sieht gut aus, aber Speck ist gemütlicher“. In der Fragerunde wollen seine Fans dann natürlich direkt wissen, ob Pietro eifersüchtig ist und Lombardi stellt klar: „Ich habe keinen Grund dazu“. Eine gesunde Eifersucht gehöre immer dazu, so der Sänger, aber er sei null eifersüchtig.