Sie heißt Sara: Wer ist diese Frau an Pietros Seite?

In einem Video, das Pietro Lombardi am Sonntag auf Facebook gepostet hat, singt er zusammen mit einer dunkelhaarigen, jungen Frau ein Duett und sorgt damit bei seinen Fans für Begeisterung.

Köln - Am Sonntag postete Pietro Lombardi, der ehemalige DSDS-Star, ein Video auf Facebook, in dem er neben einer dunkelhaarigen, jungen Frau zu sehen ist. Die beiden singen gemeinsam ein Duett, wirken harmonisch. Seine Fans dürften wissen, um wem es sich bei der noch unbekannten Sängerin handelt.

Die Frau an seiner Seite heißt Sara, fast genauso wie seine Noch-Ehefrau Sarah, die er 2011 in der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ kennen und lieben gelernt hatte. Nach drei gemeinsamen Ehejahren, in der ihr gemeinsamer Sohn Alessio geboren wurde, gab das Paar Ende 2016 seine Trennung bekannt.

Diese Sara ist aber nicht die neue Herzensdame im Leben des Teenie-Schwarms, sondern seine Schwester, wie eingefleischte Fans bestimmt wissen. Und denen gefällt, was das Geschwisterpaar musikalisch zu bieten hat. Unter dem Video sind hunderte begeisterte Kommentare zu lesen: „Eure Stimmen passen toll zusammen“, „Ihr solltet zusammen einen Song veröffentlichen“ oder „Cool....macht doch mal was zusammen das wird bestimmt ganz groß!!!“

va

Rubriklistenbild: © Screenshot Facebook Pietro Lombardi