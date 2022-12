Pietro Lombardi rastet im Streit völlig aus - Laura gesteht, sie hatte „das erste Mal Angst“ vor ihm

Nach langem Hin und Her haben Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa endlich zusammengefunden. In ihrem Podcast sprachen sie kürzlich über ihre Streitigkeiten.

Fans von Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi (30) wissen: In der Beziehung der beiden ging es in der Vergangenheit oft auf und ab. Im August gab Laura Maria Rypa auf ihrem Instagram-Profil bekannt: „Nach vielen turbulenten Zeiten folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben. Wir bekommen unser gemeinsames Baby und freuen uns, dieses Glück mit euch zu teilen“. Ende Oktober hat sich das Paar dann schließlich verlobt.

Das heiß natürlich nicht, dass ab jetzt alles eitel Sonnenschein bei dem Sänger und der Influencerin ist. In ihrem gemeinsamen Podcast „Laura und Pietro - ON/OFF“ plaudern die beiden über ihre privaten Beziehungs-Themen wie Daten, Schwangerschaft und Zusammenleben. Für die Folge „Wer würde eher“ haben sie sogar einige Fragen beantwortet, die ihre Fans ihnen gestellt haben. Diese versprachen sie, vollkommen ehrlich zu beantworten.

In ihrem gemeinsamen Podcast „Laura und Pietro - ON/OFF“ plaudern die beiden über ihre privaten Beziehungs-Themen © Instagram/lauramaria.rpa & IMAGO / Panama Pictures

„Ich hasse dich manchmal“

Eine der Fragen lautete dann auch gleich: „Wer würde eher nach einem Streit den ersten Schritt machen?“ „Ich“, meint Pietro Lombardi, was seine Verlobte nur bestätigen kann. Die beiden kabbeln sich auch ein wenig während ihrer Unterhaltung. An einer Stelle meint der Sänger sogar zu seiner Partnerin: „Ich hasse dich manchmal“. Scheinbar haben sich bei diesen beiden zwei echte Hitzköpfe zusammengefunden.

In dem Podcast sprachen sie aber auch über eine Auseinandersetzung, die so heftig war, dass Laura schockiert war und Angst vor Pietro hatte. Der Streit sei darüber entbrannt, dass Laura zu schwer gehoben habe, obwohl ihr das wegen ihrer Schwangerschaftskomplikationen verboten ist. „Ich bin ausgerastet, Leute“, erzählte der Sänger dem Podcast-Publikum. Das Paar stellte aber auch klar, dass sie sich immer wieder vertragen.