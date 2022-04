„Die ganzen besoffenen Menschen“: Abrechnung von Pietro Lombardi mit Promi-Partys

Pietro Lombardi ist kein Partygänger. Auf Nachfrage eines Fans zur Release-Feier von „twenty4tim“ findet der ehemalige DSDS-Sieger klare Worte. Er sei immer „der Erste, der wieder zu Hause ist“.

Köln - Pietro Lombardi (hier alle News auf der Themenseite) war wie viele andere Promis und Influencer kürzlich auf der Release-Party zum Song des Influencers „twenty4tim“ (21) geladen. Dort ließ er sich zwar blicken. Ein Fan von solchen Partys ist der Sänger offenbar aber nicht, wie er auf Instagram zugibt.

Name Pietro Lombardi Geburtstag 9. Juni 1992 Größe 1,73 m Ehepartnerin Sarah Engels (verh. 2013–2019)

Feiermuffel Pietro Lombardi findet „Partys sche*ße“

Pietro Lombardi (29) wurde bei einer Fragerunde auf Instagram von einem Fan auf die Release-Party von „twenty4tim“ in Köln angesprochen. Der TikTok-Star feierte letzte Woche die Veröffentlichung seines ersten Songs „Bling Bling“.

Jemand wollte wissen: „Hast du auf Tims Party wirklich gesagt ‚Was soll ich hier?‘“. Lombardi stellte daraufhin klar: „Tim weiß, dass ich Partys sche*ße finde, egal welche“.

Pietro Lombardi auf Instagram. © Screenshot Instagram/Pietro Lombardi

Pietro Lombardi ist kein Partygänger

Schlecht über seinen Kumpel geredet oder über dessen Party habe er aber nicht. „Lass die Leute reden. Glaubt mir, Tim weiß, dass ich ihn gern habe, sonst wäre ich niemals zur Party“, führte Pietro Lombardi weiter aus.

Der ehemalige DSDS-Sänger holte bei dieser Gelegenheit aber noch ein wenig weiter aus. Er legte nach, wie sehr er derartige Feiern verabscheut. „‘Was soll ich hier?‘, sage ich auf jeder Party“, schon nach zehn Minuten sei das der Fall, selbst, wenn er die Veranstalter persönlich kennt und gerne hat.

Was den 29-Jährigen so sehr an solchen Veranstaltungen abschreckt? Die vielen Menschen um ihn herum, die hemmungslos Alkohol trinken.

„Ist einfach nicht meine Welt, diese ganzen besoffenen Menschen und taschi taschi Leute. Deshalb bin ich immer der Erste, der wieder zu Hause ist“, äußert sich Lombardi ehrlich.

Pietro Lombardi wiegt derzeit 106 Kilo: „So dick wie nie“

Verwendete Quellen: instagram.com/pietrolombardi