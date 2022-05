Pietro Lombardi schließt Comeback mit Dieter Bohlen bei DSDS nicht aus: „Abwarten“

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

In seiner Instagramstory deutet Pietro Lombardi auf ein Comeback mit Dieter Bohlen an © Instagram/pietrolombardi & dpa | Guido Kirchner

Erst kürzlich durfte Sarah Engels in der neuen DSDS-Jury platznehmen. Nun hoffen auch viele Fans auf ein DSDS-Comeback von Pietro Lombardi. In seiner Instagram-Story deutet der Sänger auf eine Rückkehr mit Dieter Bohlen an.

Köln - In diesem Jahr fand erstmals eine Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ (alle News auf der DSDS-Themenseite) ohne Dieter Bohlen (68) statt. Der Sender erhoffte sich durch eine neue Jury stärkere Einschaltquoten, doch landete stattdessen im Quoten-Tief. Holt RTL Dieter Bohlen nun zurück? Pietro Lombardi enthüllt in seiner Instagram-Story nun einige Details.

Pietro Lombardi gibt Fans Hoffnung auf ein DSDS-Comeback mit Dieter Bohlen

Schon seit längerem spricht Pietro Lombardi (29) über ein mögliches TV-Comeback. Vor wenigen Tagen wurde bekannt: Der Sänger bekommt seine eigene Castingshow. In seiner jüngsten Instagram-Story spricht er nun über ein mögliches DSDS-Comeback mit Dieter Bohlen.

Pietro Lombardi gibt Fans Hoffnung auf ein DSDS-Comeback mit Dieter Bohlen © Instagram/pietrolombardi

Ein Fan möchte in einer Fragerunde von dem „Phänomenal“-Sänger wissen, ob er zurück in die DSDS-Jury kommt. Daraufhin antwortet Pietro: „Man weiß nicht was die Zukunft bringt, aber es ist bald die Jubiläumsstaffel“.

Pietro Lombardi begeistert mit Neuauflage von Dieter Bohlen Hit

„Ich glaube, Dieter Bohlen und ich könnten das nochmal rocken, aber man weiß es nicht. Abwarten“, so Pietro weiter. Zwei Jahre lang saß Pietro Lombardi an der Seite von Dieter Bohlen in der DSDS-Jury. Über ein Comeback würden sich sicherlich viele Fans freuen. Doch ob RTL die beiden tatsächlich zurück in die Jury holt, bleibt weiterhin unklar.

Erst kürzlich veröffentlichte Pietro Lombardi mit Dieter Bohlen und Katja Krasavice eine Neuauflage des Modern-Talking-Hits „You‘re my Heart, You‘re my Soul“ und begeisterte tausende Fans. Verwendete Quellen: Instagram/pietrolombardi