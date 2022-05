Pietro Lombardi schließt plötzlich Comeback mit Dieter Bohlen nicht aus

Von: Jessica Jung

Pietro Lombardi gibt Fans Hoffnung auf ein DSDS-Comeback mit Dieter Bohlen © Instagram/pietrolombardi

Pietro Lombardi redet offen über ein Comeback bei DSDS. Auf Instagram deutet der Sänger eine Rückkehr mit Dieter Bohlen an. Hier mehr erfahren.

Dortmund – Im März 2021 hat Dieter Bohlen (68) bekannt gegeben, dass er nach 16 Jahren als Jury-Mitglied von „Deutschland sucht den Superstar“ zukünftig nicht mehr Teil der Sendung sein wird. Der Gewinner der 8. Staffel Pietro Lombardi (29) kann sich nun allerdings ein Comeback mit dem ehemaligen Juror Dieter Bohlen vorstellen, wie RUHR24 weiß.

Zwei Jahre lang saß Pietro Lombardi neben seinem Kumpel und Chefjuror Dieter Bohlen in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“, bis er das Ende seiner Juroren-Zeit bekannt gegeben hat. In einer Fragerunde möchte ein Fan des 29-Jährigen nun wissen, ob er nochmal zurück in die DSDS-Jury kommt. Ausschließen würde er es scheinbar nicht: „Ich glaube, Dieter Bohlen und ich könnten das nochmal rocken, aber man weiß es nicht. Abwarten“, erklärt er weiter.