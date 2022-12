„Als Frau einfacher, mehr zu verdienen“: Pietro Lombardi sicher, dass Laura ihn finanziell überholt

Von: Jonas Erbas

Teilen

An Geld mangelte es Pietro Lombardi seit seinem DSDS-Durchbruch eigentlich nie. Seine Finanzen hatte der Schützling von Dieter Bohlen dennoch nicht immer im Blick. Das übernimmt inzwischen seine Verlobte Laura, der er wortwörtlich eine goldene Zukunft prophezeit.

Köln – Mit seinem Geld weiß Pietro Lombardi (30) inzwischen zu haushalten, doch das war nicht immer so: Seit seinem Durchbruch als Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“ läuft es für den Sänger finanziell zwar bestens, hier und da hatte der 30-Jährige seine Ausgaben aber nicht immer ganz so penibel im Blick. Abhilfe schafft nun seine Verlobte Laura Maria Rypa (27), bei der es bald noch deutlich besser laufen könnte als bei ihrem Partner, so der „Phänomenal“-Interpret ganz offen.

Laura brachte Ordnung in Pietro Lombardis Finanzen – DSDS-Star hat „saumäßig viel Geld rausgeworfen“

„Bei uns in der Beziehung ist Laura die Buchhalterin“, gibt Pietro Lombardi ehrlich im Interview mit bild.de zu. Erst kürzlich gönnten sich der DSDS-Star und seine Liebste einen Luxus-Kinderwagen für über 1000 Euro; insgesamt scheint im Hause Lombardi-Rypa allerdings die Sparsamkeit Einzug gehalten zu haben. Das war nicht immer so: „Du hast saumäßig viel Geld rausgeworfen!“, habe ihm seine Liebste mit Blick auf seinen Lebensstil innerhalb der „letzten Jahre“ vorgeworfen.

Pietro Lombardi ist fest davon überzeugt, dass seine schwangere Verlobte Laura Maria Rypa schon bald reicher sein werde als er. Als „Frau und Influencerin“ könne sie einfacher „mehr verdienen“, ist sich der DSDS-Juror sicher (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi/Laura Maria Rypa

Der entsprechende Beweis fand sich schnell; nämlich in Pietro Lombardis Post: „Uns ist dann aufgefallen, dass ich plötzlich 4000 Euro an Rechnungen offen hatte“, so der 30-Jährige, der inzwischen besonnener handelt: „Ich habe natürlich nur Geld ausgegeben, weil ich eben kein richtiges Ziel hatte. Ich hatte keine Familie, ich war Single!“ Inzwischen habe er „einen ganz anderen Blickwinkel“; gab im vergangenen Monat lediglich 2000 Euro aus: „Ich kann mit wenig auskommen“, so sein ehrliches Fazit.

Nicht nur Deutschlands Superstar – Pietro Lombardi errang 2022 kuriosen Titel: Schon gewusst? Im Januar gewann Pietro Lombardi in der Sat.1-Show „Catch!“ die deutsche Meisterschaft im Fangen. Seine Mannschaft setzte sich gegen Teams anderer prominenter Teilnehmer, darunter Cathy Hummels (34) oder Wincent Weiss (29), durch.

Pietro Lombardi ist sich sicher – seine Verlobte Laura hat es „einfacher, mehr zu verdienen“

Noch ist Pietro Lombardi zwar der Top-Verdiener, doch für seine Laura könnte sich ihre Tätigkeit als Internet-Berühmtheit bald gewaltig auszahlen, ist sich der DSDS-Juror sicher: „Ich verdiene genug Geld, aber auf Dauer wird sie mich überholen. Weil es einfach für sie als Frau und Influencerin heutzutage einfacher ist, mehr zu verdienen. Da sind große Summen unterwegs. Ich kann ja als gestandener Musiker nicht 20 Werbungen im Monat machen oder so.“ Die 27-Jährige, die als gelernte Rechtsanwaltsgehilfin „vielleicht 1500 oder 1800 Euro im Monat“ verdiente, sei allerdings „immer noch sehr bescheiden“ – obwohl es finanziell inzwischen weitaus besser laufe.

Wollnys, Kellys, Kinderwahn: Diese Stars haben ungewöhnlich viele Kinder Fotostrecke ansehen

Nun blickt das Paar der Geburt seines ersten gemeinsamen Kindes entgegen, dann soll geheiratet werden. Mit dem Thema Ehevertrag beschäftige man sich jetzt, trotz eines gemeinsamen Kontos, allerdings noch nicht: „Sicher werden wir uns dann irgendwann in Ruhe zusammensetzen und einfach mal darüber reden.“ Zuletzt bangte der 30-Jährige noch um seine Herzensdame: Pietro Lombardis Verlobte Laura musste kürzlich ins Krankenhaus; zwischenzeitlich hatten sogar die Wehen eingesetzt. Verwendete Quellen: bild.de