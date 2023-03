„Sein Wunsch“: Pietro Lombardi verrät, dass Alessio jetzt öfter bei ihm sein will

Familie steht für Pietro Lombardi an erster Stelle. Den Fans erzählt der DSDS-Juror nun, dass sein Sohn Alessio mehr Zeit mit ihm verbringen will.

Im Januar durften Pietro Lombardi (30) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) ihr erstes gemeinsames Baby auf der Welt begrüßen. Söhnchen Leano war ein absolutes Wunschkind und macht das Glück des Paars komplett. Aus seiner ersten Ehe mit Sarah Engels (30) hat der Sänger außerdem den siebenjährigen Sohn Alessio. Auch Sarah hat inzwischen mit ihrem Mann Julian Engels (29) Nachwuchs bekommen und ist seit Dezember 2021 Mutter der kleinen Solea (1).

Alessio wiederum verbringt abwechselnd Zeit bei Mama und Papa und bisher schien diese Regelung auch gut zu funktionieren. Bei einer Instagram-Fragerunde enthüllte Pietro Lombardi nun allerdings pikante Details. Demnach will Alessio mehr Zeit mit ihm und Laura verbringen, anstatt mit Sarah und Julian. „Warum ist Alessio bei euch? Es ist nicht Wochenende“, wollte ein neugieriger User von dem Musiker wissen.

Pietro Lombardi lässt seine Fans im Instagram-Q&A wissen, dass Alessio in Zukunft mehr Zeit bei ihm und Laura verbringt. © Instagram/Pietro Lombardi

Pietro Lombardi über Sohn Alessio: „Ich merke, wie gern er bei Papa ist“

Daraufhin erwiderte er: „Eigentlich gab es immer feste Tage, aber Alessio ist mittlerweile in einem Alter, wo er viel spricht und sein Wunsch war es, dass er öfters bei Papa und Laura sein möchte.“ Der DSDS-Juror stellte klar, dass seine Kinder für ihn immer an erster Stelle stehen. Die gemeinsame Zeit mit Alessio würde er um nichts in der Welt tauschen wollen. „Mein Sohn ist alles für mich. Natürlich ist es eine Umstellung, mit dem Kleinen Hausaufgaben zu machen und mehr den Alltag zu leben. Aber bei uns gab es schon immer klare Regeln zuhause. Deshalb ist es keine große Umstellung für Alessio“, erklärte er.

Pietro zeigt sich bewegt davon, dass Alessio mehr Zeit mit ihm verbringen möchte. „Ich merke, wie gern er bei Papa ist und das berührt mich als Papa sehr. Das zeigt mir, dass ich vieles richtig gemacht habe“, fügt er hinzu. Über seinen Sohnemann schwärmte der „Phänomenal“-Interpret: „Alessio ist so ein toller Junge, wirklich ein Sturkopf wie Papa, aber im Großen und Ganzen ein Lieber.“