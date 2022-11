Pietro Lombardi schenkt armen Taxifahrer Bündel Geld - der muss sofort weinen

Teilen

Pietro Lombardi ist für DSDS gerade in Thailand unterwegs © Instagram/pietrolombardi

Pietro Lombardi ist nicht nur für seine Musik, sondern auch für sein großes Herz bekannt. In Thailand schenkte er einem Taxifahrer nun eine Monatsmiete.

Was für eine tolle Geste! Pietro Lombardi (30) ist derzeit für die DSDS-Dreharbeiten in Thailand unterwegs. Dort stieg er für eine Fahrt durch Bangkok in ein Taxi ein und drückte dem Fahrer am Ende eine großzügige Summe Geld in die Hand. Der Beschenkte konnte sein Glück kaum fassen und brach in Tränen aus, während er sich immer wieder bei Pietro bedankte. Das Geschehen filmte der Sänger auf Instagram und nahm seinen Kritikern zu Beginn gleich einmal den Wind aus den Segeln. „Team Lombardi wusste nicht, ob ich das posten soll oder nicht. Ich weiß, einige würden sagen: ‚Wieso muss man sowas zeigen?’ Und das kann ich verstehen“, schrieb er in dem Post.

Obwohl Pietro Verständnis für seine Kritiker hat, ist es ihm wichtig, die emotionale Reaktion des Taxifahrers mit seinen Fans zu teilen. Dank Pietros großzügigem Trinkgeld konnte der Einheimische seine Monatsmiete damit bezahlen. „Nachdem ich die Augen von diesem Mann gesehen habe und die Freude gespürt habe, musste ich es mit euch teilen. Dieser Mann zahlt 80 Euro Miete im Monat und ich konnte ihm damit eine kleine Freude machen“, verriet er.

Pietro Lombardi: Wichtige Worte an seine Follower

Der „Phänomenal“-Interpret rief seine Fans dazu auf, sich auf das Wesentliche im Leben zu besinnen. „Bei all dem, was gerade passiert, lasst uns niemals vergessen, woher wir kommen und dass wir mit ‚kleinen‘ Gesten eine Freude machen können“, erklärte er. Mit diesen Worten beweist der einstige DSDS-Gewinner, dass er trotz seines bahnbrechenden Erfolgs noch immer am Boden geblieben ist. Abschließend fügte er eine wichtige Botschaft an seine treuen Anhänger hinzu und bedankte sich für ihre jahrelange Unterstützung. „Nur wegen euch bin ich hier! Danke an alle, die nie aufgehört haben, an mich zu glauben“, schrieb Pietro.

3 Wohnzimmer, Pool und Luxus: Bushido und Anna-Maria zeigen neue Dubai-Villa Fotostrecke ansehen

Die Fans reagierten beeindruckt und lobten den Musiker für seine Großzügigkeit. „Du bist so ein wundervoller Herzensmensch! So was ist definitiv in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr“, kommentierte eine Userin. Auch Pietros Verlobte Laura Maria Rypa (26) zeigte sich begeistert und verkündete stolz: „Mein Mann ist der beste.“