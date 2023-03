Pietro Lombardi trägt Unterhosen von Laura

Was für eine skurrile Boxershorts! Pietro Lombardi trägt besondere Unterhosen mit dem Konterfei seiner Verlobten Laura Maria Rypa.

Köln – Erst vor wenigen Wochen wurden Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (27) Eltern des kleinen Leano Romeo. Der „Phänomenal“-Interpret und die ehemalige Rechtsanwaltsgehilfin haben daher derzeit verständlicherweise nur Augen für ihr neugeborenes Baby. Trotzdem fand Laura kürzlich Zeit, ihrem Liebsten ein ganz besonderes Präsent zu machen. Wie der „Deutschland sucht den Superstar“-Juror seinen Social-Media-Fans bereits vor einer Weile verriet, schenkte die frisch gebackene Mama dem Sänger eine Unterhose mit ihrem Konterfei darauf. Ein Instagram-User wollte jetzt mehr dazu wissen.

Das Paar Boxershorts, das Pietro Lombardi in einer gestrigen Instagram-Story für seine Follower auf einem Foto festgehalten hatte, ist tatsächlich ein wohl eher scherzhaft gemeintes Präsent. Auf den Schritt des Wäschestücks ist ein geöffneter Reißverschluss gedruckt, hinter dem Lauras lachendes Gesicht mit weit aufgerissenem Mund zu sehen ist. Der restliche Stoff ist mit den Worten „I love [Herz-Emoji] you“ und zahlreichen kleinen Laura-Köpfen versehen. Was die Influencerin ihrem Partner mit dieser Aufmerksamkeit wohl sagen wollte?

Pietro Lombardi wird die Unterhose von Laura Maria Rypa leider nicht tragen können

Um mit seinen Fans und Followern in den sozialen Netzwerken in Kontakt zu bleiben, stellt sich Pietro Lombardi in regelmäßigen Abständen den Fragen der Web-Community. Bei einem gestrigen Q&A kam dabei unter anderem auch die skurrile Unterhose zur Sprache. Ein Nutzer wollte von dem einstigen „DSDS“-Sieger wissen: „Trägst du Lauras Unterhose wirklich? Und ist das jetzt dein Lieblingskleidungsstück?“

Pietro Lombardi zeigt seinen Instagram-Fans ein Geschenk von Laura: Eine Boxershorts mit ihrem Gesicht © Instagram/Pietro Lombardi

Unter einem Schnappschuss der Laura-Shorts versicherte Pietro seinen Fan, dass er das Geschenk seiner Verlobten selbstverständlich direkt anprobiert habe. Doch leider schien sich Laura in der Größe vergriffen zu haben. „[Ich] habe sie natürlich getragen, aber [sie] ist leider zu klein“, gab Pietro mit einem lachenden Emoji zu. Von nun an wird die Liebeserklärung in Unterhosenform also vermutlich im Wäscheschrank bleiben müssen.