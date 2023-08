„Richtige Entscheidung“: Pietro Lombardi feiert Transfer von Bayern-Juwel zu Schalke

DSDS-Star jubelt über Deal

Königsblau statt Rot-Weiß: Fußballfan Pietro Lombardi äußert sich auf Instagram zum Wechsel von Bayern-Newcomer Yusuf Kabadayi zum FC Schalke 04.

Gelsenkirchen – Es ist kein Geheimnis, dass Pietro Lombardi (31) eine große Leidenschaft für die Musik hegt. Mit Hits wie „Phänomenal“ und „Cinderella“ lässt der Sänger Fanherzen höherschlagen. Was viele nicht wissen: Der Ex-DSDS-Sieger ist außerdem ein großer Fußballfan. In seiner Jugend kickte er sogar selbst für den Karlsruher SC in der Junioren-Bundesliga. Nach einem Schien- und Wadenbeinbruch musste Pietro den großen Traum von einer Fußballkarriere allerdings aufgeben.

Pietro Lombardi freut sich über Transfer-Hammer

„Das war das Ende meiner Karriere. Ich merke nur diesen Schmerz, gucke auf mein Bein und ich sehe, mein Bein ist nicht mehr da, wo es sein sollte“, schilderte er den Schock-Moment 2021 in seinem „Pietro & Friends“-Podcast. Das Schicksal hatte nämlich einen anderen Plan für Pietro – nach seinem DSDS-Sieg 2011 mauserte er sich zum gefeierten Popstar.

Seine sportlichen Wurzeln hat der Musiker jedoch nie vergessen. Noch immer ist er ein Anhänger seines alten Clubs und feuert den KSC regelmäßig bei Ligaspielen an. Nun äußert sich Pietro zu einem heiß diskutierten Transfer in der Fußballwelt: Der FC Bayern hat sein Talent Yusuf Kabadayi (19) für ein Jahr an den FC Schalke ausgeliehen. Der Gelsenkirchener Verein hat zudem eine Kaufoption.

Talent für den FC Schalke 04: Pietro Lombardi aus dem Häuschen

Der Transfer bietet dem ehemaligen U-19-Nationalspieler die Chance, Spielpraxis zu sammeln, während sein Vertrag bei Bayern gleichzeitig bis 2025 verlängert wurde. „Wichtig und richtige Entscheidung“, bekundete Pietro auf Instagram seine Meinung zu dem Wechsel. Kabadayi hat alle Jugendmannschaften des FC Bayern durchlaufen und befand sich in der Reserve der Bayern.

+ Pietro Lombardi ist happy: Schalke hat sich die Dienste eines möglichen Superstars gesichert © Panama Pictures/Ulrich Wagner/Imago

Nicht nur Pietro ist der Ansicht, dass der Flügelspieler gut zu den Königsblauen passt. „Wir sind überzeugt, dass sich Yusuf hier auf Schalke an der Seite erfahrener Spieler weiterentwickeln wird“, sagte Schalke-Sportdirektor Andre Hechelmann laut Sky.

Grund zur Freude hatte der DSDS-Liebling zuletzt nicht immer: Pietro Lombardi gab erst kürzlich bekannt, um eine halbe Million betrogen worden zu sein. Verwendete Quellen: Instagram/ pietrolombardi, „Pietro & Friends mit Pietro Lombardi“, Sky

Rubriklistenbild: © Panama Pictures/Ulrich Wagner/Imago