Pietro Lombardi und Freundin Laura erwarten ein Kind

Sänger Pietro Lombardi wird erneut Vater. © Georg Wendt/dpa

"Baby Lombardi is loading…", schreibt der Sänger auf seinem Instagram-Profil. Was Pietro meint: Er erwartet zusammen mit seiner Freundin Laura das erste Kind.

Berlin - „Wir bekommen unser gemeinsames Baby und freuen uns, dieses Glück mit euch zu teilen“ - mit diesen Worten verkündet Sänger Pietro Lombardi (30) seinen Fans die frohe Botschaft. Er und seine Freundin, Laura Maria Rypa, werden Eltern.

„Wenn aus Liebe Leben wird... Nach vielen turbulenten Zeiten folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben“, schrieb er auf Instagram. Dazu postete er ein Foto von sich und seiner Lebensgefährtin - inklusive Baby-Schuhen und Schwangerschaftstest. Für Pietro ist es nach seinem Sohn Alessio, den er mit Ex-Frau Sarah Engels (29) hat, das zweite Kind.

Bereits am Donnerstag gab es für alle Lombardi-Fans Grund zur Freunde. Denn der frühere „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner wird in der letzten Staffel der Castingshow noch einmal in der Jury sitzen. Nach 2019 und 2020 wird der Sänger zum dritten Mal einen Platz am DSDS-Jurypult einnehmen. „Es ist mir eine Ehre“, sagte Lombardi dem Sender RTL. dpa