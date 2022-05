„Hören sie mich?“: Pietro Lombardi verarscht McDonald‘s-Verkäufer mit gesungener Bestellung

Von: Stella Rüggeberg

Pietro Lombardi singt seine Fast-Food-Bestellung © instagram.com/denis_ry_

Warum seine Bestellung aufzählen, wenn man sie auch singen kann. Das dachte sich auch DSDS-Star Pietro Lombardi. Am McDonald‘s-Schalter singt er über Chicken Burger und Big Macs, begleitet von einer ruhigen Klaviermelodie.

Köln - Diesen Tag wird der McDonald‘s-Mitarbeiter so schnell wohl nicht vergessen. DSDS-Star Pietro Lombardi (29; alle News auf der Themenseite) fährt durch den Drive-Thru der Fastfoodkette. Dafür hat sich der Superstar jedoch eine ganz besondere Aktion ausgedacht: Er singt seine Bestellung.

Pietro Lombardi singt seine McDonald‘s-Bestellung

Eigentlich hatte sich Pietro Lombardi vorgenommen, abzunehmen, doch als er mit seinen Kumpels unterwegs ist, scheint der Heißhunger auf einen Burger zu überwiegen. Im Drive-Thru gibt Pietro Lombardi seine Bestellung ab und erlaubt sich dabei einen kreativen Spaß.

Mit einer ruhigen Klavierbegleitung singt der 29-Jährige seine Bestellung, bestehend aus Chicken Burger, Big Mac, Chicken Nuggets, Wings und Fanta, dem McDonald‘s-Mitarbeiter am Schalter vor. Zwischendurch fragt Pietro auch „Hören Sie mich noch?“, um sicherzugehen, dass der Mitarbeiter seine Bestellung richtig aufnimmt.

Pietro Lombardis neue Single mit Katja Krasavice und Dieter Bohlen

Doch so richtig verstehen kann der Mitarbeiter die Bestellung von Pietro leider nicht. Also streicht der DSDS-Star seine Gesangseinlage und schreit den Rest seiner Bestellung einfach ins Mikro.

Am 5. Mai erscheint seine neue Single. Gemeinsam mit Katja Krasavice singt Pietro Lombardi eine Neuauflage von Dieter Bohlens Hitsingle „You‘re my Heart, you‘re my soul“. Verwendete Quellen: instagram.com/denis_ry_, instagram.com/pietrolombardi