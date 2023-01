Pietro Lombardi verlässt überstürzt ein Benefiz-Event - Ist das Baby schon da?

In wenigen Wochen ist der errechnete Geburtstermin von Pietro Lombardis und Laura Maria Rypas Sohn. Doch nun ist der werdende Vater frühzeitig von einem Event verschwunden. (Fotomontage) © IMAGO/Panama Pictures & Instagram/lauramaria.rpa

In wenigen Wochen ist der errechnete Geburtstermin von Pietro Lombardis und Laura Maria Rypas Sohn. Doch nun ist der werdende Vater frühzeitig von einem Event verschwunden.

Pietro Lombardi (30) und seine Freundin Laura Maria Rypa (27) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – doch nun hat der Sänger vorzeitig eine Benefiz-Veranstaltung verlassen. Der 30-Jährige hat bereits einen Sohn namens Alessio (7) mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (30). Und auch sein zweites Kind wird ein Sohn. Zur Bestürzung der werdenden Eltern gab es bereits Mitte Dezember Komplikationen, weshalb die werdende Mutter ins Krankenhaus musste. Eigentlich ist die Geburt erst in einigen Wochen, doch nun verließ Pietro Lombardi überstürzt das Benefiz-Event.

Die schwangere Freundin von dem 30-Jährigen konnte nicht bei der Veranstaltung dabei sein. Vor dem Beginn verriet er „Punkt sieben“, dass sie derzeit Bettruhe halten muss: „Noch geht es ihr gut. Hoffentlich bleibt das so.“ Er scheint sich große Sorgen um seine Freundin zu machen. Der errechnete Geburtstermin ist in etwa sechs Wochen, wie Laura Maria Rypa Mitte Dezember in ihrer Instagram Story verriet: „Der Kleine sollte laut ET Mitte Februar kommen … deshalb wäre es jetzt noch zu früh.“

Pietro Lombardi: Auf einmal ist der werdende Vater verschwunden

Doch auf einmal ist Pietro Lombardi vom Event verschwunden – Noch vor der Aftershow Party. Fußballer Thorsten Legat (54) meinte dazu: „Ich habe gerade gehört, Pietro musste schnellstmöglich los, weil der Storch etwas vor die Tür gelegt hat.“ Eine eindeutige Aussage, doch bisher gibt es seitens der Eltern noch keine Bestätigung. Ein kleines Detail hat Pietro jedoch noch vor der Veranstaltung verraten. Er möchte, dass Dieter Bohlen (68) der Patenonkel von seinem Sohn wird: „Ob er es wird, weiß ich nicht. Aber ich werde ihn auf jeden Fall fragen.“