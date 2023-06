Pietro Lombardi verrät, wie viel Geld Laura und er im Monat ausgeben

Pietro Lombardi und seine Liebste beantworten regelmäßig bei Instagram die Fragen ihrer Fans. Diesmal ging es um das Thema Geld.

Köln – Um Geld müssen sich Pietro Lombardi (31) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) sehr wahrscheinlich keine großen Gedanken machen. Der einstige „DSDS“-Sieger ist einer der wenigen „Superstars“, die auch nach ihrer Teilnahme an der Casting-Show weiterhin regelmäßig öffentlich auftreten und eine ziemlich große Anhängerschaft hinter sich haben. Und obwohl Pie unter seinen Fans als relativ bescheiden gilt, will der „Phänomenal“-Interpret seinen Ruhm und die damit einhergehenden finanziellen Privilegien sicherlich auch das eine oder andere Mal so richtig genießen.

Erst vor einigen Monaten brachte die Influencerin außerdem den gemeinsamen Sohn Leano zur Welt — und der soll natürlich verwöhnt werden. Doch wie viel Geld geben Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Monat tatsächlich aus? Auf Instagram stellte sich das Promi-Paar in einem Q&A zuletzt den Fragen seiner Follower. Ein neugieriger Fan wollte dabei wissen: „Wie viel Geld gebt ihr im Monat für euch aus?“

Wie viel geben die Lombardis eigentlich pro Monat aus? So ganz wollten sie mit der Sprache nicht rausrücken … © Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben ihre Finanzen nicht so gut im Blick

Die Finanzfrage stellte Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa offenbar vor ein kleines Rätsel. Denn wenn es darum geht, wie viel Geld die beiden monatlich tatsächlich ausgeben, gehen ihre Einschätzungen ziemlich weit auseinander. „Die Frau macht die Finanzen“, gibt Pietro gleich zu Beginn der Instagram-Story zu verstehen. „Ich kann es nicht einschätzen“, muss Laura derweil ehrlich zugeben. Ihrer Meinung nach handele es sich bei den monatlichen Ausgaben der Familie in etwa um tausend Euro.

Pietro ist von dieser Aussage allerdings ziemlich verblüfft. „Mit Essen, Trinken, Bestellen auch und alles, all in all“, gibt er seiner Liebsten zu bedenken, „ich sag’ 3.000 [Euro].“ Zu dieser Einschätzung hat Laura nur eines zu sagen: „Bist du bekloppt?“ Wie viel tatsächlich im Monat bei den Lombardis draufgeht, bleibt letztendlich unklar. Möglicherweise sollten sich der „DSDS“-Juror und das Model mal überlegen, ein Haushaltsbuch zu führen!