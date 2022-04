Pietro Lombardi zeigt völlig verdreckten Whirlpool: Haben Pochers ihn so zurückgelassen?

Von: Matthias Kernstock

Pietro Lombardi zeigt seinen völlig verdreckten Whirlpool. Haben die Pochers den Jacuzzi so zurückgelassen? © Instagram Pietro Lombardi

DSDS-Gewinner Pietro Lombardi ist nach einem gefühlten Jahr wieder zurück in seinem Luxushaus. Doch beim Blick in den Whirlpool schaudert es die Fans des Sängers: Der Jacuzzi des 29-Jährigen ist völlig verdreckt. Haben die Pochers den Whirlpool so zurückgelassen?

Köln - Wegen der Flutkatastrophe zog DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (alle DSDS-News) Mitte Juni 2021 in ein Hotel und überließ Amira und Oliver Pocher sein neues 300-qm-Luxushaus samt Aufzug in Köln. Oliver Pocher habe ihn damals angerufen: „Ich habe ihm gesagt: ‚Geh du in mein Haus, ich gehe ins Hotel‘“, erklärte der Ex von Sarah Engels damals in einem Clip bei Instagram.

Pietro Lombardi zeigt völlig verdreckten Whirpool: Habne Pochers ihn so zurückgelassen?

Doch nun schaudern sich die Fans des Rappartners von Katja Krasavice: Als Pietro seinen gut 2 Millionen Followern bei einem Außenrundgang den Jacuzzi zeigt, dürften sich viele DSDS-Fans geekelt haben, denn: Der Whirlpool des Sängers ist völlig verdreckt. Haben die Pochers den Whirlpool etwa so dreckig zurückgelassen?

Pietros Whirlpool sieht einfach nur ecklig aus. © Instagram/Pietro Lombardi

Wir erinnern uns: Pietro Lombardi durfte Anfang April nach acht langen Monaten endlich wieder in sein Haus einziehen. Kaum da, machte sich der Superstar auch direkt an die Inneneinrichtung. Vielleicht hätte der DSDS-Gewinner von 2011 sich zuerst seinen Außenbereich genauer ansehen sollen.

Ob Oliver und Amira Pocher, die mit ihrem Kind im Luxusanwesen gewohnt haben, verantwortlich für den dreckigen Whirlpool sind, blieb offen. Auch Ex-Frau Sarah Engels stand 2011 im DSDS-Finale neben Pietro. Nun kehrt die Mutter von Alessio zur Gesangsshow mit Florian Silbereisen zurück. In der zweiten Liveshow sitzt sie in der Jury der RTL-Castingshow. Verwendete Quellen: instagram.com/pietrolombardi