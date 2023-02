Pietro Lombardis Frau Laura von Selbstzweifeln zerfressen: „Hatte Leere in mir“

Pietro Lombardis Frau Laura von Selbstzweifeln zerfressen: „Hatte Leere in mir“ © Instagram: lauramaria.rpa

Ende Januar sind Pietro Lombardi und seine Partnerin Laura Maria Rypa Eltern eines kleinen Sohnes geworden. In einer Fragerunde erzählte Laura von ihren Erfahrungen.

Laura Maria Rypa (27), die Verlobte von DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (30), hält die Fans der kleinen Familie nun auch über die Meilensteine ihres Sohnes Leano Romeo auf dem Laufenden. Seit seiner Geburt hat Rypa Bilder und Videos von ihrem Kleinen geteilt und über das Leben als Neu-Mama berichtet. Viele ihrer hunderttausenden Follower erfreut das sehr. Wie fast überall auf Social Media wird aber auch zu Lauras Mutterschaft genörgelt und kritisiert.

Nichtsdestotrotz hat die Influencerin auf sich auf Instagram die Zeit für eine kleine Fragerunde genommen. Eine Person erkundigte sich in der kurzen Q&A-Session nach Lauras Erfahrungen mit der Mutterrolle und wollte wissen, ob es so sei, wie sie es sich vorgestellt habe. Laura antwortete, dass die Mutterschaft die schönste Erfahrung sei, die sie sich je hätte vorstellen können. Sie erklärte, dass sie vor der Geburt ihres Kindes das Gefühl hatte, dass ihr der Sinn ihres Lebens fehlte. Sie sagte: „Früher hatte ich eine gewisse Leere in mir, aber jetzt fühle ich mich komplett.“

Zu frühe Wehen und Blasensprung

Auch über die Geburt sprach Laura ein wenig. Sie verlief wahrscheinlich nicht ganz so, wie es sich die Eltern des kleinen Leano Romeo vorgestellt hatten. Ihre sechs Wochen zu früh eintretenden Schmerzen hatte Laura zunächst für Übungswehen gehalten. Dass es tatsächlich schon losging, wurde klar, als sie sich wegen der „extremen Schmerzen“ ins Krankenhaus begeben musste. Dort stellte sich für Laura heraus: „Tatsächlich hatte ich einen Blasensprung und Wehen“.