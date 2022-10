Pietro Lombardis schwangere Freundin Laura hat schon 9 Kilo zugenommen

Pietro Lombardis Freundin Laura verrät, wieviel sie während ihrer Schwangerschaft bereits zugenommen hat © Instagram: lauramaria.rpa

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi bekommen bald ihr erstes gemeinsames Kind. Nun verrät die werdende Mama, wie viel sie bereits zugenommen hat.

Pietro Lombardi (30) und seine Freundin Laura (26) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und Laura ist sehr stolz auf ihren Babybauch. Ihren immer weiterwachsenden Bauch teilt die Influencerin sehr gerne mit ihren Fans auf Instagram. Ein Follower fragt sich daher, wie viel die 26-Jährige schon zugenommen hat – Und Laura antwortet überraschend ehrlich.

Laura verrät, wie viel sie genau wiegt

In ihrer Instagram Story beantwortet Laura Maria Rypa die Fragen ihrer Fans. Jemand will wissen: „Laura, wie viel hast du vor der Schwangerschaft gewogen und wie viel bereits zugenommen?“ Die werdende Mama antwortet mit einem Spiegel-Selfie. Darauf ist Laura in einer bequemen Jogginghose und Hoodie zu sehen, wobei sie ihren nackten Bauch zeigt.

Zu dem Foto schreibt sie: „Ich habe vor der Schwangerschaft 49 kg gewogen und jetzt wiege ich knapp um die 58 kg“. Die 26-Jährige hat demnach bereits etwa 9 Kilo zugenommen. Die Fans sind begeistert von ihrem Babybauch, so schreibt jemand unter ein Instagram Foto der 26-Jährigen: „wie schnell dein Bauch wächst.“ Und jemand anders kommentiert: „Sowas wunderschönes”.