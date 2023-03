Bodytransformation nach Trennung: Iris Klein reist für Beauty-Eingriffe in die Schweiz

Hinter Iris Klein liegt eine turbulente Zeit. Nach der schlagzeilenträchtigen Trennung von ihrem Ehemann Peter Klein will sie nun frischen Wind in ihr Leben bringen. Dazu gehört nicht nur, dass sie wieder auf Liebessuche geht, sondern auch eine optische Veränderung.

Mallorca - „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Iris Klein (55) durchlebt nach der Trennung von ihrem Mann Peter Klein (55) derzeit einige Veränderungen. Dass ihr der Start in ihr neues Leben offenbar guttut, bemerkte zuletzt Tochter Jenny Frankhauser (30) an. Sie schwärmte über das Aussehen ihrer Mutter und erklärte ihren Instagram-Followern laut „Promiflash“: „Ich habe das Gefühl, die wird jeden Tag schöner. Die ist 20 Jahre gejüngert und sieht so gut aus wie noch nie.“

Auch Iris Klein erzählt nun in einer Instagram Story, dass sie viele darauf ansprechen würden, dass sie „so anders aussehe, vielleicht waren das ja wochenlang die Tränen, das viele Weinen, das mein Gesicht verändert hat“, erklärt die Mutter von Daniela Katzenberger (36). Eine wirkliche optische Veränderung steht jetzt erst an, wie die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Iris Klein verrät.

Iris Klein: Beauty-Op in der Schweiz

„Am Donnerstag geht es in die Schweiz und ich will mir die Lippen aufspritzen lassen und vielleicht Botox hier machen lassen“, erzählt die 55-Jährige und deutet dabei auf die Haut neben ihrem Auge. Sie sei gespannt, wie es aussehen werde, sagt Klein abschließend über die bevorstehenden Beauty-Eingriffe. Weitere Details zu ihrem bereits heiß diskutierten Datingleben verrät sie hingegen nicht. In einer vorangegangenen Instagram Story betont sie, dass sie „ihr Date“ erst mal nicht zeigen werde und der Mann ein Privatmensch sei.

Wie sehr sie den Neuanfang in ihrem Leben genießt, erklärte Klein vor wenigen Tagen in einem Instagram-Post. „Ich habe nicht mehr das Bedürfnis, irgendwo dazu gehören zu müssen“, schrieb sie zu einem Selfie. „Ich bin ich! Ich freue mich nun auf alles, was mein neues Leben für mich bereit hält und werde weiterhin positiv nach vorne blicken.“ Sie habe ihre Trauer und Wut verarbeitet und es sei ihr mittlerweile egal geworden, „was unwichtige Menschen machen und lächle müde über sie. Ich setze mich an erster Stelle , weil ich es mir wert bin.“

Nach Trennung von Peter: Iris Klein hat ihr erstes Date

Iris Klein geht wieder auf Männerfang und hat ihr erstes Date. Das erzählt die Mutter von Daniela Katzenberg in ihren Instagram-Storys. Einen Seitenhieb gegen Peter kann sie sich trotzdem nicht verkneifen. Verwendete Quellen: Instagram, Promiflash