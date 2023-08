Plötzlich tabu: Charlène von Monaco löscht ihr Instagram-Profil

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Aus für süße Kinderbilder und private Szenen von Charlène von Monaco: Die Fürstin hat ihr Instagram-Profil kommentarlos gelöscht. Oder musste sie den Account schließen?

Monaco – Die Zwillinge Gabriella und Jacques von Monaco (beide 8) sind einfach zu putzig. Das finden nicht nur Tausende von Followern, sondern an erster Stelle die Mutter der Kinder, Charlène von Monaco (45). Voller Stolz und mit gebotener fürstlicher Zurückhaltung zeigte sie auf ihrem Instagram-Account @HSH Princess Charlene ihre persönlichen Favoriten, mal eine Foto oder einen Clip ihrer Charity-Arbeit, häufig aber auch einen Schnappschuss der Zwillinge. Doch damit ist jetzt Schluss.

Charlène von Monaco zieht sich von ihrem privaten Instagram-Profil zurück

Dort, wo den begeisterten Fans der Fürstin eben noch der Monaco-Nachwuchs in goldigen Verkleidungen entgegenblickte, herrscht nun gähnende Leere. Wer die Instagram-Domain aufruft, bekommt den Hinweis, die Seite sei leider nicht verfügbar: „Entweder funktioniert der von dir angeklickte Link nicht oder die Seite wurde entfernt“. Was dahinter steckt, darüber kann nur spekuliert werden. Fakt ist: Der Account wurde heimlich, still und leise geschlossen.

Nachwuchs-Royals: Die nächste Generation der Königshäuser Europas steht in den Startlöchern Fotostrecke ansehen

Die meisten Royals wie etwas die Prinzessin von Wales (41) betreiben neben ihren offiziellen Kanälen bei Twitter und Co. auch private Profile. Prinzessin Kate zeigt als passionierte Fotografin Bilder ihrer süßen drei Kinder, auch Prinzessin Madeleine von Schweden teilt ihr privates Glück unter Princess_Madeleine_of_Sweden, ebenso beweisen die drei niederländischen Prinzessinnen unter anderem mit ihren Accounts Mut zur Individualität.

Charlènes Bruder Gareth Wittstock ist ihr Seelentröster Die ehemalige olympische Schwimmerin Charlène Wittstock wurde in Rhodesien – dem heutigen Simbabwe – geboren und wuchs ab 1990 zusammen mit ihren beiden jüngeren Brüdern Gareth und Sean in Benoni, einer Stadt östlich von Johannesburg, in Südafrika auf. Mehrfach hat die Zwillingsmutter bereits bestätigt, in Monaco einen überschaubaren Freundeskreis zu haben: „Meine wahren Freunde sind vor allem meine Familie. Meine Mutter und zwei Brüder sind die einzigen Freunde, die ich brauche, und die einzigen Menschen, denen ich vertraue. Ich bin sehr dankbar, sie zu haben“, zitiert Intouch eine Quelle.

Die Gründe für die Löschung des Accounts von Charlène von Monaco liegen im Dunkeln

Charlène von Monaco kehrt ihrem Profil nun den Rücken. Ob sie das freiwillig tut oder ob der Palast dahintersteckt, darüber können nur Vermutungen angestellt werden. Ohnehin benutzte die Ehefrau Albert II. (65) ihr Instagram-Profil ausgesprochen selten. Acht Monate nach ihrem letzten Post folgt jetzt das Aus. Ein radikaler Schritt aus Netz-Detox-Gründen könnte genauso der Grund sein wie eine temporäre Schließung. Vielleicht hat Charlène schlicht keine Zeit und keine Lust mehr ihn zu befüllen, der Palast könnte ein Machtwort gesprochen hat – alles ist denkbar.

Gähnende Leere auf Charlènes Privat-Account: Statt süßer Kinderbilder und den privaten Favoriten der Fürstin, gibt es nun nur noch die offiziellen Palast-Kanäle. © Niviere David/Imago

Ganz muss sich die Netzgemeinde nicht von Charlène verabschieden, ihre Social-Media-Präsenz beschränkt sich allerdings nun auf das Profil ihrer Organisation @Fondation Princesse Charlène de Monaco und den offiziellen Palast-Account: @Palais Princier de Monaco. Während letzterer fest in Grimaldi-Hand liegen dürfte, trägt Charlènes Foundation die Handschrift ihres Bruders Gareth Wittstock (41), der mit seiner Familie zu seiner Schwester nach Monaco gezogen ist und der Gründung als Manager vorsteht. Verwendete Quellen: Instagram