Amira Pocher „kotzt“ sich bei Sandy Meyer-Wölden über Oliver Pocher aus

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Amira Pocher und Sandy Meyer-Wölden haben ein gutes Verhältnis. So gut, dass sich Amira sogar bei ihr über Oliver Pocher beschweren kann.

Köln – Nach einer Trennung noch mit dem Expartner befreundet bleiben, auch wenn man gemeinsame Kinder hat, fällt Paaren nicht immer leicht. Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden (40) und Oliver Pocher (45) haben es jedoch geschafft und sind nach dem Ende ihrer Ehe mittlerweile fester Bestandteil im Leben des anderen. Auch mit Amira Pocher (30) (Alle Infos über Oliver und Amira Pocher) versteht sich Sandy gut. Wie nahe die beiden sich wirklich stehen, macht Amira nun in ihrem Podcast deutlich.

Am Flughafen in Sardinien: So wurden Amira Pocher und Sandy Meyer-Wölden Freundinnen

In der Live-Ausgabe ihres Podcasts „Die Pochers“ stellen sich Amira und Oliver Pocher den Fragen ihrer Zuhörer und ein Fan will von der gebürtigen Österreicherin wissen, wie sie und Sandy Meyer-Wölden zueinander gefunden haben. Wie Amira erklärt, fing alles am Flughafen an, als sie die gemeinsamen Kinder von Oliver und Sandy nach dem Urlaub abholen sollte. „Wir haben dann eine Übergabe am Flughafen Sardinien gemacht, dass ich quasi die Kinder von euch übernommen habe und nach Deutschland gebracht habe“, blickt sie zurück.

Wollnys, Kellys, Kinderwahn: Diese Stars haben ungewöhnlich viele Kinder Fotostrecke ansehen

Vor allem eine SMS von Sandy von diesem Tag ist Amira, die damals gerade schwanger war, noch immer im Gedächtnis geblieben. „Ich werde nie vergessen, sie hat geschrieben ‚Guten Flug euch fünf’. Sie hat das Baby in meinem Bauch mitgezählt. Das war so süß und dann habe ich gewusst, das Eis ist gebrochen“, blickt Amira zurück. „Dann hat sie gesagt ‚Amira, du bist schwanger mit dem Geschwisterchen von meinen Kindern, wir sind für immer verbunden ab jetzt. Männer kommen und gehen, aber unsere Kinder sind verwandt.“

Wussten Sie schon das über Oliver Pocher? Pochers erster Fernsehauftritt war am 28. Oktober 1998 in der Nachmittags-Talkshow von Bärbel Schäfer auf RTL. Der damals noch unbekannte Comedian war in der Sendung mit einem fünfminütigen Sketch zu sehen. Obwohl er vom Studiopublikum ausgepfiffen wurde, setzte er seinen Auftritt fort. Ein Jahr später war Oliver Pocher in der RTL-Talkshow von Hans Meiser zu sehen und seine TV-Karriere begann. Der mittlerweile eingestellte Musiksender VIVA engagierte Pocher für eine einwöchige Gastmoderation der Live-Sendung „Interaktiv“. Pocher konnte überzeugen und wurde fest angestellt.

„Kann sie zu jeder Tageszeit anrufen“: Amira Pocher und Sandy Meyer-Wölden stehen sich heute nahe

Die Flughafen-Erfahrung mit Sandy beschreibt Amira heute als „befreiend“ und erklärt: „Das war zwar eine Notsituation, sonst hätten wir das wahrscheinlich so schnell nicht gemacht, aber die hatte definitiv was Positives und am Ende profitieren die Kinder davon und ich, weil ich habe mit Sandy wirklich eine Freundin dazugewonnen. Ich kann sie zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen, ich kotze mich bei ihr über [Oliver] aus und umgekehrt.“

Sich bei der Ex-Frau über den eigenen Ehemann beschweren können – von einem Verhältnis wie dem von Amira Pocher und Sandy Meyer-Wölden können viele sicher nur träumen.

Patchwork vom Feinsten: Die Pochers und Sandy Meyer-Wölden verstehen sich mittlerweile wieder sehr gut. © IMAGO/STAR-MEDIA; IMAGO/Eventpress (Fotomontage)

Mit ihrem gemeinsamen Podcast feiern sie zwar große Erfolge, dennoch kursieren seit einiger Zeit böse Trennungsgerüchte über die Pochers. Fans scheinen nun einen Hinweis entdeckt zu haben, dass Oliver und Amira Pocher schon längst getrennt sind. Verwendete Quellen: Podcast „Die Pochers“/Folge vom 4. August 2023