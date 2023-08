Nach ihrem Konzert: Helene Fischer ignoriert fiesen Seitenhieb von Oliver Pocher

Von: Diane Kofer

Helene Fischer hat ihre Tour in Köln fortgesetzt – auch Comedian Oliver Pocher besuchte ein Konzert des Schlagerstars. Danach stichelte er gegen die Sängerin.

Köln – Nach ihrem Trapez-Unfall im Juni ist Helene Fischer (39) endlich wieder zurück auf der Bühne. Auch zahlreiche Prominente besuchten ihre ersten Shows in der Kölner Lanxess-Arena. Comedy-Star Oliver Pocher (45) war ebenfalls mit von der Partie und behauptete sogar, ein großer Fan zu sein. Wegen eines gekauften Tour-Shirts holte er später aber zum Seitenhieb aus.

Keine Rechnung bekommen: Oliver Pocher meckert nach Helene-Fischer-Konzert

Weil Helene Fischer ihr Konzert in Hannover nach einem blutigen Unglück abbrechen musste, hatten die Schlagerfans auf ihr Comeback hingefiebert. Am 25. August 2023 stand die Musikerin dann zum ersten Mal wieder auf der Bühne – hatte ihre Unfall-Choreo allerdings leicht verändert. Am zweiten Tag des Konzertmarathons in Köln war dann auch Comedian Oliver Pocher unter den Zuschauern – und zwar ziemlich gut ausgestattet mit Helene-Fischer-Merchandise.

In seiner Instagram-Story war zu sehen, dass der 45-Jährige sich ein Tour-T-Shirt zugelegt hat: Auf seiner Brust war die Sängerin samt „Rausch live“-Slogan abgebildet. „Ich bin ja Helene-Fischer-Ultra. Ich habe das aktuelle Tour-T-Shirt, wie es sich gehört“, verkündete er seinen Followern vermeintlich stolz – doch offenbar bedeutet das nicht, dass er sein Geld besonders gern für Fan-Artikel ausgegeben hat. Denn Oliver Pocher hat ein großes Problem – er hat keine Quittung für seinen Einkauf erhalten.

Der TV-Star möchte sich die Ausgaben in der Steuererklärung wiederholen und wandte sich deswegen direkt an die Schlagerprinzessin. „Vielleicht können wir das noch auf kurzem Wege klären. Ich muss das ja absetzen von der Steuer als Fan-Artikel. Wenn wir da eine Möglichkeit finden, wäre das sensationell“, stichelte er. Ob sein Anliegen Helene Fischer persönlich erreicht hat, ist fraglich. Zumindest hat sich die 39-Jährige bisher nicht öffentlich dazu geäußert.

Helene Fischer trainiert hart für ihre Shows Die Sängerin ist bekannt dafür, Mega-Bühnenshows auf die Beine zu stellen. Dass sie körperlich dafür topfit sein muss, dürfte nicht überraschen. Helene Fischer betonte vor ihrer Tour immer wieder, dass sie ihre Fitness auf ein ganz neues Level bringen muss, um ihren eignen Ansprüchen entsprechen zu können. Schweiß und Schmerzen nimmt sie dafür in Kauf. „Das ist am Anfang natürlich auch mit Schmerzen verbunden. Gerade für die Nummern in der Luft müssen der Oberkörper trainiert und die Muskeln auf Vordermann gebracht werden“, hielt sie fest. Quelle: Pressekonferenz Helene Fischer, bild.de

Mit Akrobatik: Helene Fischer begeistert bei Comeback-Konzerten

Auch wenn sich der Mann von Amira Pocher (30) nach dem Konzertbesuch hauptsächlich über sein Quittungsproblem aufregte – hatte er zuvor auch einige Eindrücke von der Show geteilt. Darauf war auch zu sehen, wie akrobatisch Helene Fischer sich auf der Bühne bewegte. Dass sie Sängerin wieder so gefährliche Elemente eingebaut hat, überraschte viele Fans. Doch sie selbst versicherte: „Ihr könnt mir eines glauben: Ich bin nicht leichtsinnig. Wir haben alles ganz, ganz sicher gemacht, und wir wollen einfach alle gemeinsam eine schöne Show genießen.“

Comedian Oliver Pocher stichelt nach ihrem Konzert gegen Schlagerstar Helene Fischer. © Imago/ Future Image; Instagram/ oliverpocher; picture alliance/dpa/ Marcus Brandt

Während die Schlagerliebhaber in Köln noch die Chance haben, ihr Idol live zu sehen, können die übrigen Fans hoffen, dass Helene Fischer in der Weihnachtszeit wieder im TV auftreten wird. Die „Helene Fischer Show“ wackelt derzeit aus finanziellen Gründen. Doch die Musikerin äußerte sich bereits persönlich dazu. Verwendete Quellen: Instagram/ oliverpocher