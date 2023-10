„Bergdoktor“-Star und Ex-Dschungelcamper: Diese Promis unterstützen Oliver Pocher nach Podcast-Drama

Von: Diane Kofer

Oliver Pocher hat nach dem Ehe-Aus auch beruflich mit Amira abgeschlossen und den gemeinsamen Podcast nach einem „Vertrauensverlust“ beendet. Viele Promis stehen dem Comedian bei.

Köln – Oliver (45) und Amira (31) Pocher gehen nun schon seit mehreren Monaten getrennte Wege. Beruflich haben sich die Ex-Partner aber noch als starkes Team gezeigt – und den gemeinsamen Podcast „Die Pochers!“ weitergeführt. Damit ist jetzt aber auch Schluss. In einem dramatischen Social-Media-Post verkündete der Comedian das Aus. Viele Promis sind nach der radikalen Entscheidung auf seiner Seite.

Podcast-Drama um Amira und Oliver Pocher: Promi-Deutschland steht dem Comedian bei

Via Instagram erklärte Oliver Pocher am Dienstagnachmittag (24. Oktober 2023) den Podcast mit seiner Noch-Ehefrau Amira für beendet. Der TV-Star sprach von einem „Vertrauensverlust“, der „die weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich“ mache. Schon kommenden Freitag soll das Projekt mit einer voraufgezeichneten Folge aus dem September ad acta gelegt werden. Amira selbst hat sich zum Ende von „Die Pochers!“ bisher nicht gemeldet. Dafür aber zahlreiche Prominente, die dem Comedystar ihre Unterstützung zusichern.

Unter dem Social-Media-Beitrag, in dem der 45-Jährige das Podcast-Ende ankündigt, finden sich nicht nur zahlreiche Kommentare von Fans. Auch einige Stars melden sich dort zu Wort.

Die Ex-„Dschungelcamp“-Teilnehmer Julian F. M. Stoeckel (36) und Raúl Richter (36) stehen Oliver Pocher bei. Letzterer findet die Entscheidung offenbar ziemlich traurig. Er setzt ein weinendes Emoji unter den Post. Julian F.M. Stoeckel findet dennoch: Alles richtig gemacht und klatscht deswegen virtuell in die Hände. Auch „Bergdoktor“-Star Mariella Ahrens (54) gehört zu den Kommentatoren – und bekennt sich somit zu Team Olli. Comedian Luke Mockridge (34) schreibt „Was immer du brauchst“, samt eines die Hand hebenden Emojis dahinter.

„Welt ist kein Glückskeks“: Oliver Pocher nimmt auch diesen Rückschlag mit Humor

Dass der Fernsehmoderator seine Trennung mit viel Humor verarbeitet, ist nichts Neues. Im Netz hat er sich zuletzt immer wieder selbst auf die Schippe genommen. Kein Wunder, dass er auch den „Vertrauensverlust“ komödiantisch verarbeitet. In seiner Instagram-Story teilt er den Beitrag zum Podcast-Aus und versieht diesen nicht nur mit der Meldung „keine guten Nachrichten“, sondern auch mit dem Spruch „denn die Welt ist kein Glückskeks“.

Halt findet er zudem gerade in seinen Kindern – denn in einer weiteren Sequenz zeigt er sich mit seinem Nachwuchs beim Bücherlesen. „Das einzige, was zählt gerade“, kommentiert er das Video. Auf den Podcast müssen die Fans zukünftig zwar verzichten – im TV sieht man den Komiker aber nach wie vor. Gerade erst sorgte er mit einem Auftritt für Ekel-Alarm. Oliver Pocher isst im „Grill den Henssler“-Studio vom Boden. Verwendete Quellen: Instagram/ oliverpocher