„Ekelhafter Mensch“: Oliver Pocher rechnet nach Tierquäler-Video mit Prinz Marcus ab

Teilen

Mit seinem Ball-Schuss auf eine Schildkröte sorgte Prinz Marcus für Entsetzen in den sozialen Medien. Das sagt Oliver Pocher zu der umstrittenen Aktion.

Dubai – Es ist nichts Neues, dass Prinz Marcus von Anhalt (56) mit Negativ-Schlagzeilen auf sich aufmerksam macht. Der Bordellbetreiber äußerte sich bereits wiederholt homophob und frauenfeindlich und outete sich als Unterstützer der AfD. Zuletzt schockierte der Reality-Star aber mit seinem rücksichtslosen Verhalten gegenüber Tiere. Nun äußert sich auch Comedian Oliver Pocher (45) zu dem geschmacklosen Verhalten des Adoptivsohns von Frédéric Prinz von Anhalt (80).

Oliver Pocher übt auf Instagram scharfe Kritik an Prinz Marcus von Anhalt

Auf Instagram lud Prinz Marcus ein Video hoch, in dem er mit voller Wucht einen Ball auf eine Schildkröte schoss. „Wir haben ein neues Spiel: Triff die Schildkröte“, machte sich der Dubai-Auswanderer auch noch lustig über die Aktion. Die Schildkröte zog sich daraufhin schnell in ihren Panzer zurück, um weiteren Attacken zu entgehen. Der Party-Prinz wiederum jubelte in die Kamera. Die Netz-Community reagierte entsetzt und warf Marcus Tierquälerei vor. Beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, forderten User: „Cancel Prinz Marcus“.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Nun äußert sich auch Comedian Oliver Pocher (45) zu dem geschmacklosen Verhalten. In seiner Instagram-Story teilte der Podcaster einen Screenshot des umstrittenen Videos und verurteilte die Aktion scharf. „Wie kann man bloß so ein ekelhafter Mensch sein und sich dafür so feiern“, ließ Pocher seiner Wut freien Lauf.

Gleich mehrere Userinnen und User hätten ihn auf den Beitrag des Proll-Prinzen aufmerksam gemacht. Der Entertainer zeigte sich fassungslos angesichts des Vorfalls. „Wer so mit Tieren umgeht und das ganze auch noch ‚lustig‘ postet, hat EINIGE Probleme...“, fügte er hinzu.

Mit seinem Ball-Schuss auf eine Schildkröte sorgte Prinz Marcus für Entsetzen in den sozialen Medien. Das sagt Oliver Pocher zu der umstrittenen Aktion. © Instagram/Oliver Pocher

Droht Prinz Marcus jetzt eine Anzeige?

Prinz Marcus wiederum scheint sich keiner Schuld bewusst zu sein. „Die Hornplatten sind gefühllos. Das heißt, dass die Schildkröte direkt auf dem Panzer nichts spürt“, rechtfertige er sich auf Instagram. Inzwischen hat sich sogar die Tierschutzorganisation PETA eingeschaltet. „Menschen mit gewissenlosem Charakter wie Prinz Marcus sollten keine Tiere halten dürfen“, schrieb die Organisation auf ihrer Website und kündigte an, eine Anzeige in Dubai zu prüfen.

„Ekelhafter Mensch“: Oliver Pocher rechnet nach Tierquäler-Video mit Prinz Marcus ab (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & Instagram/Prinz Marcus

Aber damit ist Oliver Pocher mit dem Austeilen noch nicht fertig: Helene Fischer hat ihre Tour in Köln fortgesetzt – auch Comedian Oliver Pocher besuchte ein Konzert des Schlagerstars. Danach stichelte er gegen die Sängerin. Verwendete Quellen: Instagram, PETA