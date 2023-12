„Was soll das?“: Amira Pochers Sohn sorgt für Zwischenfall im Supermarkt

Amira Pocher war mit ihrem Sohn im Supermarkt. Dabei meinte die Ex von Oliver Pocher plötzlich, ihren Augen nicht trauen zu können.

Köln - Amira Pocher (31) war in letzter Zeit hauptsächlich wegen der Trennungsschlammschlacht mit Ex Oliver (45) in den Schlagzeilen. Doch nun postete sie ein Video, in dem es um einen ihrer gemeinsamen Söhne mit dem Moderator ging. Dieser verfolgte nämlich im Supermarkt seine ganz eigene Einkaufsliste – und mit der war Mutter Amira so gar nicht einverstanden.

Amira Pochers Sohn griff im Supermarkt gleich mehrmals zu

Offenbar hatte sie kurz nicht aufgepasst, was der Sohnemann beim Einkaufen anstellt. Doch das Ergebnis teilte sie am 11. Dezember mit ihren Followern auf Instagram. Zu sehen war das Gesicht des Kindes dort nicht, denn Amira ist dafür bekannt, ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraushalten zu wollen. Trotz Rosenkrieg bescheinigte sogar auch Ex Oliver vor kurzem seiner Noch-Frau immer noch, eine liebevolle Mutter zu sein.

Doch was Amira, die vor einigen Tagen bei der „Ein Herz für Kinder“ Spendengala ein unangenehmes Treffen mit ihrem Ex erlebte, in ihrem Video zeigte, wird den ein oder anderen Fan schmunzeln lassen: In einem Kindereinkaufswagen liegen zahlreiche Schoko-Weihnachtsmänner, die wohl heimlich von ihrem Sohn eingepackt wurden.

Amira Pocher setzt sich durch: Pocher-Nachwuchs kommt mit Einkauf nicht durch

„Entschuldigung, was soll denn das hier?“, fragt sie ihren Sprössling, der währenddessen den Einkaufswagen (vermutlich Richtung Kasse) schiebt und sich nicht aufhalten lässt. Dann wird Amira nochmals deutlicher: „Äh, Entschuldigung, hierbleiben! Doch, das kommt wieder raus!“

So schnell scheint der Pocher-Nachwuchs jedoch nicht bereit zu sein, seine Schoko-Sammlung wieder aufzugeben. Er reagiert mit einem deutlichen „Nein!“ auf die Ansage seiner Mutter. Letztendlich konnte er sich wohl nicht durchsetzen. Aber er wird vermutlich trotzdem noch den ein oder anderen Schoko-Weihnachtsmann bekommen. Vielleicht auch von seinem Vater Oliver Pocher, über den Amira kürzlich fies ablästerte. Verwendete Quellen: bunte.de