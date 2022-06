„Da halte ich mich raus“: Andreas Gabalier reagiert gereizt auf Frage zum rechten Ex-Politiker HC Strache

Von: Lisa Klugmayer

(Fotomontage) © Screenshots MDR/Riverboat

Damit hat Andreas Gabalier wohl nicht gerechnet. Der Schlagersänger wird im MDR-Riverboat vor laufender TV-Kamera mit HC Strache verglichen. Wenig überraschend blockte er sofort ab und wollte keine Fragen mehr zum rechten Skandal-Politiker beantworten.

Ort - Wenn Jörg Kachelmann zum Riverboat-Talk einlädt, dann kommen die Stars. Am 3. Juni waren unter anderem Rolf Zuckowski, Michelle und Andreas Gabalier (hier alle Schlager-News auf der Themenseite) mit dabei. Letzterer plauderte gewohnt lässig über seine neue Single, seine Kindheit und den Aufstieg auf dem Großglockner letztes Jahr. Doch als Jörg Kachelmann ihn plötzlich mit HC Strache - dem in Ungnade gefallenen Ösi-Politiker - verglich, war es mit dem entspannten Gespräch vorbei.

Andreas Gabalier österreichischer Sänger der volkstümlichen Musik Geboren 21. November 1984 (Alter 37 Jahre), Friesach, Österreich Geschwister Willi Gabalier, Elisabeth Gabalier, Toni Gabalier Eltern Wilhelm Gabalier, Huberta Gabalier

Was haben Andreas Gabalier und HC Strache gemeinsam? Jörg Kachelmann will‘s genau wissen

Andreas Gabalier (Alles über den Volks-Rock‘n‘Roller) sorgt immer mal wieder für Schlagzeilen - und nicht alle haben mit seiner Musik zu tun. Seit einigen Jahren arbeitet der Schlagersänger hart daran, nicht mehr mit Wörtern wie „homophob“, „frauenfeindlich“ oder „rechts“ in Verbindung gebracht zu werden. Da hilft es natürlich nicht, wenn Jörg Kachelmann ihn vor laufender TV-Kamera mit Heinz-Christian Strache vergleicht.

Hier eine kurze Auffrischung: Heinz-Christian Strache war jahrelang ein rechter Spitzenpolitiker und ehemaliger österreichischer Vizekanzler. Während seiner Karriere gab es immer wieder Skandale rund um den Wiener. So benutzte er beispielsweise in einem Interview mit der Kronen-Zeitung das Wort „Bevölkerungsaustausch“, ein bekannter Begriff, der eine Verschwörungstheorie bezeichnet. 2019 beendete die sogenannte Ibiza-Affäre seine Karriere.

Mit HC Strache verglichen werden? Nicht gerade schmeichelhaft. Vor allem, wenn man versucht, seinen Ruf aufzubessern. © MDR/Riverboat

Von wegen „Ein neuer Anfang“: Wird Andreas Gabalier seine früheren Fehltritte nie los?

Nun sitzt Andreas Gabalier (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) also am 3. Juni 2022 beim MDR-Riverboat. Zuerst stimmt er seine neue Single „Ein neuer Anfang“ am Klavier an und erzählt gut gelaunt von seiner Jugend. Dann kommt Jörg Kachelmann auf seine Großglockner-Besteigung 2021 zu sprechen. Stolz spricht der Schlagerstar von einer dreitägigen Wanderung zum Gipfelkreuz.

„Nur weil es mich so an den HC erinnert, dieses am Kreuz hängen bei ‚Immer wieder Österreich‘“, so Jörg Kachelmann. Hier verändert sich der Gesichtsausdruck von Andreas Gabalier merklich, sein sonst so filmreifes Lächeln verrutscht. „Sollte der Strache wieder rehabilitiert werden? Als Politiker?“, will der Riverboat-Moderator plötzlich von dem Schlagerstar wissen.

„Da halte ich mich raus“: Andreas Gabalier reagiert gereizt auf Frage zum rechten Ex-Politiker HC Strache

Zuerst der Strache-Vergleich und jetzt eine höchst explosive Politik-Frage? Zu viel für Andreas Gabalier. Der Schlagerstar blockt sofort ab. „Heikles Thema. Da halt ich mich auf jeden Fall raus. Ich hab in den letzten Jahren sehr viel politische Diskussionen auf meinem Rücken austragen lassen müssen“, antwortet er. Das Foto, dass Jörg Kachelmann ansprach, kenne er ebenfalls nicht.

„Es gab auch viele Mediengeschichten, die auf meinen Schultern gelastet haben und die mir wehtun. Und davon möchte ich mich nochmal klipp und klar distanzieren“, betont Andreas Gabalier. Auch Jörg Kachelmann entgeht nicht, wie sehr der Schlagerstar in Abwehrhaltung geht und versucht die gekippte Stimmung zu retten.: „Ich hab nur das Kreuz gesehen, das war kein Hinterhalt“.

Andreas Gabalier spaltet Fernsehgarten-Fans: Standing Ovation vor Ort, Twitter-Gewitter im Netz

Der Volksrock‘n‘ Roller polarisiert. Und so ist es auch keine Überraschung, dass TV-Zuschauer gespalten auf den Auftritt von Andreas Gabalier im ZDF-Fernsehgarten reagieren. Während das Live-Publikum inbrünstig mitgrölt und Andrea Kiewel barfuß zu „Hulapalu“ tanzt, ist das Internet stinksauer. Verwendete Quellen: MDR/Riverboat