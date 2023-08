Liebesaus! Harald Glööckler und sein 26-jähriger Politikerfreund haben sich getrennt

Harald Glööckler schien in dem jungen CDU-Politiker Marc-Eric Lehmann eine neue Liebe gefunden haben. Nun ist allerdings schon wieder alles aus und der Designer erklärte auch, warum.

Update vom 9. August 2023: Er im Juli machte Harald Glööckler (58) publik, dass der CDU-Jungpolitiker Marc-Eric Lehmann (26) der neue Mann an seiner Seite ist und die beiden intensiv die gemeinsame Zeit genießen. Nur wenig später herrscht jetzt jedoch Ernüchterung: Der Modezar ist wieder solo unterwegs.

„Nicht wieder bereit, mich zu binden“: Harald Glööckler bleibt Single

Gegenüber bild.de verriet Glööckler: „Marc und ich verstehen uns weiterhin sehr gut. Aber ich habe in den letzten Wochen festgestellt, dass ich nach 35 Jahren Beziehung einfach noch nicht wieder bereit bin, mich zu binden. Marc hat mir das Gefühl gegeben, nicht allein zu sein. Und auch, dass ich wieder glücklich sein kann. Dafür werde ich ihm immer dankbar sein. Aber Stand heute bin ich Single.“ Außerdem sei das Leben an seiner Seite nicht einfach.

Harald Glööckler schien in CDU-Politiker Marc-Eric Lehmann sein neues Glück gefunden zu haben. Jetzt ist allerdings schon wieder alles aus. © IMAGO / APress & IMAGO / Revierfoto

Das bestätigte auch Marc-Eric Lehmann selbst. „Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was es bedeutet, der Mann neben Harald Glööckler zu sein – vor allem, was die mediale Aufmerksamkeit betrifft. Das kam in meiner Partei sicher nicht überall gut an“, merkte der CDU-Jungpolitiker an. Dennoch sei er Glööckler dankbar für die Erfahrung und wolle mit dem Pompöös-Designer befreundet bleiben.

Erstmeldung vom 12. Juli 2023: Berlin - Der Modeschöpfer Harald Glööckler (58) und sein Partner Dieter Schroth (74) haben sich nach rund 35 gemeinsamen Jahren getrennt, wie Anfang des Jahres bekannt wurde. Nach nun aufgetauchten Bildern kursieren Spekulationen, dass der Designer womöglich einen neuen Mann an seiner Seite haben könnte.

Harald Glööckler und junger CDU-Politiker: Küsschen und eine Umarmung auf offener Straße

Auf den Fotos, die bild.de veröffentlicht hat, ist Glööckler mit einem jüngeren Mann zu sehen – er umarmt ihn und gibt ihm ein Küsschen. Die Bilder sollen demnach vor einem Berliner Restaurant aufgenommen worden sein. Bei dem Mann handelt es sich um den CDU-Jungpolitiker Marc-Eric Lehmann (26), mit dem sich Glööckler schon vor wenigen Tagen bei einem Geburtstagsdinner in der Hauptstadt gezeigt hatte.

Glööckler erklärt bild.de: „Ich bin ein großer Romantiker und flirte für mein Leben gern.“ Lehmann sei „ein sehr, sehr wichtiger Mensch“ im Leben des Designers und sie pflegten „eine sehr liebevolle Beziehung“. Im Gespräch mit RTL bestätigt der Modeschöpfer außerdem, dass der Politiker, der auch Immobilienverwalter und Makler sei, ein „sehr guter Freund und ein mir sehr wichtiger Mensch“ ist.

Sie kennen sich Glööckler zufolge seit mittlerweile sieben Jahren, „aber unsere Freundschaft hat sich in den letzten Monaten vertieft. Ich schätze seinen Fleiß und seine freundliche, charmante und liebenswerte Art.“ Ein Paar sind die beiden aber offenbar derzeit nicht. „Mein Beziehungsstatus lautet Single“, erklärt Glööckler zumindest den „Stuttgarter Nachrichten“.

Glööckler ist wieder Single: Antrag auf Aufhebung der Lebenspartnerschaft wurde schon gestellt

Harald Glööckler und sein Mann Dieter Schroth waren rund 35 Jahre lang ein Paar und hatten sich 2015 das Jawort gegeben. Im vergangenen Jahr gab es jedoch erstmals Gerüchte über eine mögliche Trennung. Gegenüber bild.de habe Glööcklers Anwalt dann im Februar 2023 bestätigt, „[...] dass mein Mandant über seine Familienanwältin beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Aufhebung seiner Lebenspartnerschaft gestellt hat“. In der Angelegenheit wollte er sich nicht zu Details äußern.

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Harald Glööckler sich von seinem Ehemann getrennt hat. Nun wird spekuliert, ob der Designer einen neuen Mann an seiner Seite hat – den 26-jährigen CDU-Politiker Marc-Eric Lehmann. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Photopress Müller

In Sachen Liebe wird der Designer seinen Fans bald schon genauere Einblicke geben – und zwar in der RTL2-Show „„Herr Glööckler sucht das Glück“. Harald Glööckler sucht nämlich im TV nach der großen Liebe. Verwendete Quellen: bild.de, rtl.de, Stuttgarter Nachrichten