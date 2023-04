Politische Ambitionen: Meghan Markle lässt sich von Michelle Obamas Ex-Pressesprecherin beraten

Steht Meghan Markle vor einem Wechsel in die Politik? Eine Zahlung von Meghans und Harrys Stiftung Archewell an Michelle Obamas ehemalige Pressesprecherin wirft Fragen auf.

Montecito – An Zielen scheint es Meghan Markle (41) nicht zu mangeln. Nach einer äußerst erfolgreichen Zeit als Schauspielerin in der Anwaltsserie „Suits“ und einer vielleicht nicht ganz so erfolgreichen Phase als Mitglied der Royal Family scheint die Herzogin von Sussex jetzt eine politische Karriere anzustreben. Dabei baut sie offenbar auf prominente Unterstützung.

Meghan Markle: Was plant sie mit der Ex-Pressesprecherin von Michelle Obama?

2019 lernten sich Meghan Markle und Michelle Obama (59) bei einem Interview für die britische Vogue kennen. Das anfangs freundschaftliche Verhältnis soll inzwischen allerdings distanziert sein. „Michelle und Meghan waren sich mal nahe und sprachen oft miteinander, aber die Beziehung ist abgekühlt. Michelle glaubt, dass sie Meghan nicht vertrauen kann, und nun heißt es, sie habe sie als Freundin fallengelassen“, zitierte das US-Magazin Life & Style einen Insider.

Die ehemals guten Kontakte möchte Meghan Markle aber dennoch nutzen, denn RadarOnline will erfahren haben, dass Archewell, die gemeinsame Stiftung von Meghan und Prinz Harry (38), mehr als 100.000 US-Dollar (rund 92.000 Euro) an Katie McCormick Lelyveld, die frühere Pressesprecherin von Michelle Obama, überwiesen hat. McCormick Lelyveld arbeitete von 2007 bis 2011 für die ehemalige First Lady, auch für die Ex-Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton (75) und John Kerry (79) übernahm sie bereits die Öffentlichkeitsarbeit.

Meghan Markle als Bloggerin 2014 startete Meghan Markle ihren Lifestyle-Blog „The Tig“, den sie nach ihrem Lieblingswein Tignanello benannte. Über ihren ersten Schluck sagte sie: „Es war ein Aha-Moment vom Feinsten. Für mich wurde es zu einem ‚Tig‘-Moment.“ Mitgliedern der königlichen Familie ist es eigentlich nicht erlaubt, einen persönlichen Blog zu betreiben, weshalb Meghan den Blog im April 2017 nach knapp drei Jahren stilllegte. Jetzt könnte der Zeitpunkt für ein Comeback gekommen sein. Der Vorgeschmack auf eine politische Kampagne?

„Ich würde nicht dagegen wetten“: Meghan Markle könnte vor dem Start einer politischen Karriere stehen

Die Zahlung an die Firma von Katie McCormick Lelyveld geht laut RadarOnline aus den Steuererklärungsunterlagen der Stiftung hervor – Verwendungszweck: „Strategische Unterstützung für PR für gesellschaftliche Auswirkungen“. Aber strebt Meghan Markle wirklich eine politische Karriere an? Die Zahlung „gibt Ihnen einen Hinweis darauf, ob sie politische Ambitionen hat“, so Royal-Experte Russell Myers gegenüber Sky News Australia. „Einige Leute haben gesagt, es sei lächerlich, aber ich würde nicht dagegen wetten.“

Fakt ist: Schon als Kind interessierte sich die Herzogin von Sussex für soziale Themen, damals schrieb sie einen Brief an das US-Unternehmen Procter & Gamble, um die Verantwortlichen dazu zu bringen, eine sexistische Anzeige zu ändern. 2021 rief Meghan Markle laut The Mirror zwei Senatorinnen an, um sich dafür einzusetzen, dass in den USA eine bezahlte Elternzeit eingeführt wird. Nicht auszuschließen also, dass die zweifache Mutter jetzt selbst ein politisches Amt anstrebt. Ihre Stiftung nimmt offenbar nicht so viel Zeit in Anspruch, laut Daily Mail geht aus der Steuererklärung hervor, dass Harry und Meghan lediglich eine Stunde pro Woche für Archewell arbeiten. Da blieben auch genug Mußestunden, um an der Krönung von König Charles III. (74) teilzunehmen, auch wenn Harry und Meghan dort eine Behandlung zweiter Klasse droht. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, dailymail.co.uk, skynews.com.au, radaronline.com