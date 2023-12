Polizei: US-Schauspieler Charlie Sheen tätlich angegriffen

Drucken Teilen

Schauspieler Charlie Sheen ist in der Vergangenheit häufig wegen Alkohol- und Drogenexzessen in die Schlagzeilen geraten. © Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

Laut US-Medien klopft eine Frau an die Tür von Hollywood-Star Charlie Sheen und greift ihn tätlich an. Die Nachbarin wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Was war der Grund für den Angriff?

Los Angeles - Der US-Schauspieler Charlie Sheen (58) ist im kalifornischen Malibu von einer Nachbarin tätlich angegriffen worden, wie US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Die tatverdächtige Frau sei am Mittwoch wegen Vorwürfen von Körperverletzung und Einbruch in Gewahrsam genommen worden, teilte das Sheriffs-Büro im Bezirk Los Angeles der Zeitschrift „People“ mit.

Laut „TMZ.com“ soll die Frau an Sheens Haustür geklopft und den Schauspieler tätlich angegriffen haben, bevor sie das Haus wieder verließ. Über den Grund des Angriffs wurde von amtlicher Seite nichts bekannt. Ein Krankenwagen sei zur Stelle gewesen, aber niemand habe ein Krankenhaus aufgesucht, berichtete die „Los Angeles Times“ unter Berufung auf die Feuerwehr.

Sheen („Platoon“, „Wall Street“), der vor allem durch die US-Sitcom „Two and a Half Men“ bekannt ist, war in der Vergangenheit häufig wegen Alkohol- und Drogenexzessen sowie Sorgerechtsstreitigkeiten in die Schlagzeilen geraten. Der dreifach geschiedene Schauspieler hat fünf Kinder. dpa