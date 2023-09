Poncho-Panne: Meghan Markles peinlicher Auftritt bei Kevin-Costner-Party

Von: Annemarie Göbbel

Zurück in den USA legten Meghan Markle und Prinz Harry ihr Debüt bei Kevin Costners Charity-Gala One805 Live! hin. Leider ging der Auftritt unter Hollywood-Stars gleich aus drei Gründen daneben.

Santa Barbara – Meghan Markle (42) und Prinz Harry (39) sind nach ihrem erfolgreichen Besuch in Düsseldorf zurück in den USA. Beseelt von der deutschen Begeisterung, schlug ihnen dort eine deutlich kühlere Brise ins Gesicht. Zur One805 Live Wohltätigkeitsveranstaltung von Bodyguard-Star und Kevin Costner (68) hatte die Hollywood-Legende auf sein 225-Millionen-Dollar-Anwesen in Santa Barbara eingeladen. Dass Meghan alle Register ziehen wollte, bei der Gelegenheit auch für sich die Werbetrommel zu rühren, sah man auf den ersten Blick.

Meghans kuscheliger Poncho sorgt bei sommerlichen Temperaturen für Fragezeichen

Im Oversize Tweed Cape von Carolina Herrera war Meghan die volle Aufmerksamkeit sicher, nicht etwa, weil der Look so umwerfend war, sondern weil sich jeder fragte, warum die Herzogin von Sussex – übrigens nicht zum ersten Mal – winterlich anmutende Kleidung bei sommerlichen Temperaturen von 21 Grad trägt. Anlässlich einer New-York-Reise hatte sich Meghan in Mantel und Cape gehüllt, während alle anderen sich bei hochsommerlichen Temperaturen versuchten, sich etwas Kühlung zu verschaffen.

Es scheint ein Spleen Markles zu sein. Ein weiterer sollte folgen: Während Meghans Peinlich-Poncho ihr die gewünschte Achtung inmitten der geballt vertretenen Hollywood-Größen wie Oprah Winfrey (69), Ellen DeGeneres (65) und ihrer Frau Portia de Rossi (50) garantierte, kam es auf der Bühne zu einer Verwechslung, bei der Meghan glaubte, man reiche ihr das Mikrofon, um sie sprechen zu hören. In Wahrheit war das Mikro aber nicht für sie bestimmt und die Mikrofon-Trägerin hatte einig Mühen, bis sie Meghan das Gerät wieder abzunehmen konnte, da die Herzogin es nicht so ohne Weiteres wieder hergeben wollte.

Kevin Costners One805LIVE!-Gala und Meghans Part Der US-Schauspieler war im September Gastgeber der One805LIVE!-Gala, die zur Unterstützung der First Responder Community stattfand und von der Band Maroon 5 moderiert wurde – auf seinem 1,4 Hektar großen Anwesen am Strand, wenige Tage nachdem er und seine Frau Christine (49) übrigens eine Einigung in ihrer Scheidung erzielt hatten. One805 bietet finanzielle Hilfe und psychische Unterstützung für Ersthelfer an. In einem Video, das von der Wohltätigkeitsorganisation auf Instagram gepostet wurde, erschien Kevin, der auch ein Botschafter von One805 ist, mit dem Herzog und der Herzogin von Sussex auf der Bühne, die als Überraschungsgäste fungierten. Sie überreichten eine Auszeichnung bei der Spendenaktion.

Meghans Mikronfon-Panne finden Fans besonders peinlich

Meghan Markle legte einen seltsamen Autritt bei Kevin Costners Charity-Party in Santa Barbara hin (Fotomontage). © Amy Katz/Imago

Unter einem Clip der Szene diskutierten Fans Meghans Bühnen-Patzer: „Omg, wie peinlich“, kommentiert ein User. „Sie kann nicht anders“, bemerkt ein Zweiter. Ein dritter hat nur ein Wort dafür: „Schauderhaft“. Eine dritte „Peinlichkeit“ griff ein Kommentar bei news.com.au auf: „Harry und Meghan bewegen sich jetzt in Kreisen, in denen ihre Karrieren und ihr Vermögen nicht einmal ansatzweise mit denen der Selfmade-Erfolgsgeschichten um sie herum mithalten können“, stellte die Newsseite fest und trifft damit einen wunden Punkt der Sussexes.

Von den drei Netflix-Serien, die Harry und Meghan herausgebracht haben – „Harry & Meghan“, „Live to Lead“ und „Heart of Invictus“ – haben sich zwei in Bezug auf die Einschaltquoten als wenig erfolgreich erwiesen. Auch der Streaming-Dienst Spotify verlängerte seinen Vertrag nicht und kündigte den Aussteiger-Royals. Kevin Costner zumindest scheint Meghan und Harry ganz altväterlich noch eine Chance geben zu wollen. Er war es auch, der Meghan als Rolle in einer weiteren Verfilmung seines Kassenschlagers Bodyguard gesehen hatte. Verwendete Quellen: gbnews.com, news.com.au, people.com